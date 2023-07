Siguen registrándose algunas demoras en los vuelos de Aeroparque

El conflicto se desató entre los trabajadores de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) con la prestadora de servicios aéreos Swissport.

Demoras y cancelaciones

Algunas demoras se seguían registrando este miércoles en los vuelos del Aeroparque Jorge Newbery como "efecto dominó" de una medida de fuerza que realizó el martes el personal de rampa de la empresa Intercargo, levantada alrededor de las 22, pero que durante la jornada afectó al menos 50 vuelos y más de 6 mil pasajeros, señalaron fuentes aeroportuarias.Los vuelos de este miércoles, en su mayoría, aterrizaban y despegaban a horario, con excepción de aquellos que sufrían las consecuencias de no haber podido realizar el martes su recorrido previsto y de los que presentan problemas de meteorología en sus lugares de destino.El conflicto se desató entre los trabajadores de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) que cumple tareas para la empresa Intercargo, con la prestadora de servicios aéreos Swissport que realiza los trabajos de despacho de pasajeros, equipajes y aeronaves para JetSmart y Latam.A eso se sumó que, más temprano, una caída de sistema que sufrió Aerolíneas Argentinas y el no regreso a horario de algunos vuelos por meteorología, derivaron en demoras en la compañía de bandera, lo que convirtió la tarde del martes en un verdadero caos de pasajeros varados temporalmente en Aeroparque.JetSmart, una de las low cost afectadas, tuvo que cancelar dos vuelos a Bariloche (donde, además, hay un temporal de nieve), uno a Córdoba, uno a Iguazú, uno a Tucumán, uno a Neuquén y otro a Salta.La compañía low cost informó que las cancelaciones ascendieron a 20 en todo el país y fueron 3.200 las personas que sufrieron las dificultades.De la misma manera la compañía Latam sufrió complicaciones con sus vuelos a Lima (Perú), uno a Santiago de Chile y dos a San Pablo (Brasil; uno de ellos fue cancelado).A su vez FlyBondi también registró demoras en sus vuelos a Mendoza, Neuquén y Puerto Iguazú.Por el momento la actividad se desarrolla de manera normal y las fuentes indicaron a Télam que “por ahora” no están previstas nuevas medidas.