Todo lo que prepara Miami para el debut de Messi en el Inter

Mural de Maximiliano Bagnasco. Foto Gentileza del autor.

La hinchada está como loca

El mejor amigo está cerca

El viernes 21, a las 21 de Argentina, el Inter jugará contra el Cruz Azul por la primera fecha de la Copa de las Ligas.

Dos murales dos

Una hamburguesa y una milanesa

Un club de fans

Entradas que vuelan

Messi se reencontrará en la cancha con su amigo Sergio Busquets

Un nuevo estadio para el ídolo

Camisetas y más camisetas

Seguidores en las redes

Desde que Lionel Andrés Messi reveló el 7 de junio pasado que, tras irse del PSG, no volvería al Barcelona, sino que su destino deportivo era el Inter de Miami, desató un sinfín de cosas en la ciudad del estado de La Florida.Estamos a días -algunos contarán las horas- para que el capitán de la Selección sea presentado en su nuevo club: será este domingo 16, a las 20 de Miami, las 21 de Argentina. El lugar: el DVR PNK Stadium, donde además estará al nuevo entrenador, el argentino Gerardo Martino, y otro refuerzo, el ex compañero del Barsa Sergio Busquets.Será una presentación, pero el debut en cuestión llegará 5 días después: el viernes 21, a las 21 de Argentina, cuando el Inter juegue ante los mexicanos del Cruz Azul, por la primera fecha de la Copa de las Ligas.Pero Miami está revolucionada por la llegada del mejor jugador del mundo, y alcanza con enumerar las más llamativas...Para empezar, la misma hinchada, que se autodenomina “La familia”, anunció una “sorpresa grande” para el domingo en cuestión. Igual, se avisa que “todos acá son hinchas ahora” del Inter, en alusión a la ciudad más futbolera de todo Estados Unidos.Aunque se maneja bajo 7 llaves, no se descarta que, a la llegada de Martino y Busquets, pueda sumarse la del uruguayo Luis Suárez, su compañero y amigo del Barcelona. De esta manera, se buscará potenciar a un equipo que marcha nada menos que último en la Major League Soccer.No tocó la pelota y Messi ya cuenta con dos inmensos murales que lo homenajean, en el pintoresco barrio de Wynwood. Uno fue realizado por el artista local Arlex Campos y otro por el argentino Maximiliano Bagnasco, el que fue visitado por uno de los accionistas del Inter Miami, la leyenda del fútbol inglés David Beckham.En el país de la comida, no podía faltar el homenaje gastronómico. El 10 ya tiene la “Messi Burger”, que se degusta en el Hotel Hard Rock. Otra opción, mucho más argenta, es la “MilaMessi”, que se cocina en el restó Karnitas71 del barrio Little Argentina. Al respecto, se comenta que sale “con mucho huevo” en honor al campeón del mundo de Qatar 2022, y que respeta “cómo la hacía su abuela en Rosario”.No metió un gol pero ya tiene un club de fans: “La Messias 305 Miami”. Según difundieron, el grupo se “autoconvoca regularmente” para homenajear al ídolo. El pasado fin de semana realizaron un encuentro con “asado, música y juegos”.Bueno, no todas son positivas con la llegada de Messi. Como era de esperar, con el arribo de semejante figura, los tickets para ver al último del campeonato se dispararon, incluso hasta un 1000%. Si antes costaban unos 10 dólares, algunos precios llegaron a los 1000 de la misma moneda, para el debut ante el Cruz Azul. El abono para toda la temporada 2024 (el season pass) directamente se canceló, ya que están recalculando valores.Messi merecía una nueva cancha, y se la darán. Del actual reducto, bastante modesto y sin separación entre gradas y campo de juego, se pasará a uno con capacidad para 25 mil espectadores, incluso con campo de golf y un centro comercial, la “marca propia” de Miami. El sitio elegido para la construcción del Miami Freedom Park se encuentra cercano al aeropuerto internacional de la ciudad.La venta de camisetas se multiplicó por 50. Comprar una camiseta hoy, a pesar de que no será seguramente la de la temporada próxima, cuesta 140 dólares, pero si se desea estamparle el “Messi” en la espalda, son 40 dólares más. Serían 180 dólares, precio final.La locura, claro, se trasladó a las redes sociales. El Inter Miami pasó de 963.000 seguidores, el día del anuncio, a 8.6 millones al 11 de julio, y contando. Superó largamente al equipo de básquetbol estrella de la ciudad y reciente finalista de la NBA, el Miami Heat, que se quedó en 6.5 millón.