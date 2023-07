El Senado comenzó a debatir el proyecto de Ley de Lavado de Activos

El senador Oscar Parrilli (Frente de Todos, Neuquén) preside la audiencia sobre la Ley de Lavados de Activos en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta / Foto: Prensa Senado.

Parrilli sobre la ley de prevención y represión de lavado de activos “no es intención emitir dictamen, sino que se hará en una próxima reunión. Nos parece que este es un tema lo suficientemente delicado e importante como para que lo debatamos ampliamente". pic.twitter.com/lGESZRtEsg — Oscar Parrilli (@OscarParrilli) July 11, 2023

El proyecto de ley que apunta a modificar el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento para la adquisición de armas de destrucción masivadonde funcionarios del Gobierno nacional ponderaron la medida y advirtieron sobre las consecuencias de no aprobar el proyecto ya sancionado por Diputados.La reunión convocó a los integrantes de lasEl presidente de la Comisión de Justicia, el oficialista Oscar Parrilli, al dar comienzo al evento, anunció que se trataba dey anticipó que “eventualmente, en una próxima reunión, se emitirá dictamen”.El proyecto sobre prevención y persecución de lavado de activos, que es impulsado por el Poder Ejecutivo y que fue aprobado por la Cámara de Diputados a mediados de abril,La sanción de esta iniciativaya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe adaptar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.El titular de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía,que fijó como fecha del inicio de la evaluación para la Argentina, a partir de septiembre”.“Aspiramos que esta evaluación sea positiva -señaló Casal-.para nuestra patria y para el sector financiero”.En el mismo sentido se expresó el titular de la UIF, Juan Carlos Otero, cuando aseguró quey aseveró que la evaluación, efectivamente, arranca en septiembre de este año y que, con una visita en marzo del año que viene, finaliza en octubre de 2024.como una reducción del acceso a los mercados internacionales, una merma en el acceso a ayuda y la posibilidad de que la Argentina sea catalogado como un país de alto riesgo”, enumeró Otero.Además, por el contrario, agregó quey, en especial, el narcotráfico”.Uno de los artículos del proyectoy, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.En ese sentidoque estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores, que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.Al respecto,y añadió que “es un número que iguala a las cuentas que existen en el mercado de capitales tradicional”.“En la medida en que esta industria siga creciendo,, vaticinó Breinlinger.Uno de los puntos del proyecto que generó mayor debate cuando fue tratado en Diputadosy en ese sentido se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.Al respecto, Luciana Trincheri, integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, señaló que, aunque los países tengan leyes específicas que regulan las labores de los profesionales del derecho,“Conforme a lo que exigen las normas internacionales,Los países que no lo tienen regulado (al trabajo de los abogados) les ha ido mal en las evaluaciones”, resaltó.