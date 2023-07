Djokovic venció a Rublev y se accedió a semifinales en Wimbledon

Foto: TW @Wimbledon.

El serbiose repuso de un mal comienzo y venció este martes en cuatro sets al rusopor 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3 para instalarse en las, tercer Grand Slam de la temporada, instancia en la que se medirá con el italiano, quien previamente derrotó al también ruso Roman Safiullin 6-4, 4-6, 6-2 y 6-2."Nole" Djokovic, número 2 del mundo, quien busca quedarse con el torneo, en su partido número 400 en un Grand Slam llegó a su duodécima semifinal en Wimbledon, en un duro partido ante el ruso Rublev (7), quien le ofreció una dura batalla, luego de 2 horas y 51 minutos de juego en el court central del All England Club, en Londres.Rublev lo sorprendió a Djokovic en el set inicial, pero fue la única concesión del serbio, quien en el segundo chico arrancó con un 5-0 lapidario, para quedarse luego con el mismo por 6-1.Djokovic, a partir del segundo set, no le regaló nada al ruso e impuso un ritmo incapaz de seguir para un tenista cuyo punto fuerte son los intercambios de fondo, disciplina en la que es muy difícil igualar al siete veces campeón en el certamen londinense.El tercero y el cuarto set, si bien fueron más parejos, tampoco mostraron peligro alguno para que el serbio se pudiera alzar con otra rutilante victoria y el pasaje a las semifinales.Con la victoria, Djokovic, quien busca el quinto título consecutivo en Wimbledon, alcanzó el triunfo 33 seguido en el césped del All England Club y va por su vigesimocuarto Grand Slam.Djokovic se enfrentará en semifinales ante el italiano Jannik Sinner, quien en el primer turno derrotó al ruso Roman Safiullin, sorpresa del certamen, quien tras dos sets parejos fue avasallado en los dos últimos por la potencia y precisión del italiano, una de las máximas promesas del tenis mundial.Este miércoles se conocerán los otros dos semifinalistas con los últimos cruces de cuartos de final entre el español, número 1 del mundo, ante el dinamarqués(6), y el ruso(3) y el estadounidense(43), otra de las sorpresas del torneo.El cuadro femenino, en tanto, también definió a sus dos primeras semifinalistas en una jornada en la que la polaca, número 1 del ranking de la WTA, volvió a despedirse del All England en los cuartos de final como hace dos años al perder con la ucraniana(76), quien repitió lo hecho en 2019 y se impuso por 7-5 y 6-7 (5-7) y 6-2, tras dos horas y 50 minutos de juego.Svitolina, de 28 años y quien supo ocupar el tercer escalón del escalafón mundial para luego caer en el ranking en el último tiempo, sacó pasaje a su tercera semifinal en un Grand Slam (segunda en Wimbledon tras haber accedido a esa instancia en el US Open de 2019).Svitolina chocará por el pasaje a la final contra la checa(43), quien superó a la estadounidense Jessica Pegula (4) por 6-4, 2-6 y 6-4, en 1 hora y 55 minutos.