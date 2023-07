La CGT y la CTA negocian una propuesta común de aumento del salario mínimo

El Gobierno nacional, las tres centrales obreras y las empresas debatirán un nuevo monto del salario mìnimo.

El Gobierno nacional, las tres centrales obreras y las empresas debatirán este jueves un nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil y de las prestaciones por desempleo, en el contexto de la convocatoria del Ministerio de Trabajo para mejorar esos ingresos, confirmaron fuentes oficiales y gremiales, en tanto lay la CTA Autónoma exigirá un 55% de mejora."Lao determinó aún posición porque dialoga por estas horas con laen procura de presentar el jueves una propuesta común de aumento del mínimo. La conducción optó por", dijo este martes a TélamEl diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) sostuvo a esta agencia que hay tratativas con la CGT para intentar convenir "una propuesta común de aumento", por lo que ninguna de las dos centrales obreras optó aún por arriesgar cifras o montos.titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (informó este martes a Télam que la conducción de su central se reunió el lunes para delinear una propuesta de aumento, pero"en procura de"Se discutieron algunos parámetros, pero la CTA decidió dialogar con la CGT y con funcionarios del Gobierno antes del jueves. En este contexto, se impone una serie de conversaciones previas para procurar un acuerdo global", enfatizó Baradel.Aunque laen las últimas horas en la sede del sindicato estatal UPCN, que liderasobre una variada agenda de ty la pdel movimiento obrero deposiblemente para el día 19 de julio próximo- también analiza la realidad del salario mínimo y una posible propuesta común con la CTA."El mínimo debe propender a ser elevado grandemente, porque es un ingreso de pobreza. En el país hay todavía muchos salarios de pobreza", señalaron fuentes de la CGT, cuya mesa chica realizó el cónclave en la Unión del Personal Civil de la Nación de Moreno al 1300 con la presencia de Héctor Daer, Gerardo Martínez y Sergio Romero, entre otros., que colideran el, señaló en un informe de su Instituto de Estudios y Formación (IEF) que elen comparación anual con junio de 2022 "unay acumula una caída del 7,5% respecto de diciembre de ese año"."Si se compara con diciembre de 2019, al terminar el gobierno de Cambiemos, la caída del poder adquisitivo del mínimo es del 18% y, a diciembre de 2015, del 55%. En relación con el costo de la canasta de pobreza, que a junio de este año era de 235.384 pesos para la familia tipo, ese ingreso cubre solo el 37,4%. Existe una pérdida de poder adquisitivo y no se garantiza la reproducción de la fuerza laboral", dijo el estudio.La CTAA, que en los últimos encuentros rechazó los valores determinados para el mínimo, propuso una actualización del ingreso que determine un piso adecuado para garantizar derechos y ciudadanía a la fuerza laboral, por lo queapuntó."Ello no es posible hacerlo por decreto en el actual contexto, pero sí se pueden crear las condiciones para realizarlo. Una buena política de ingresos sería recuperar al menos el poder adquisitivo que el mínimo perdió desde 2015. Ello permitiría tener el mismo ingreso que el que dejó el último gobierno de Cristina Kirchner, por lo que el mínimo a junio último tendría que ser de 135.735 pesos", sostuvo la CTA Autónoma.También añadió que ello suponey puntualizó que como mínimo hay que convenir una recuperación del poder adquisitivo respecto del legado de Cambiemos, a la vez que explicó que en junio último debería haber sido de 103.770 pesos, aunque para sostener "el valor de diciembre de 2019 -según los pronósticos inflacionarios próximos- tendría que ser de 112.071 pesos este mes, de 121.037 pesos en agosto y de 130.720 pesos en septiembre próximo", reseñó.La CTAA también rque garantice ingresos al conjunto de la fuerza laboral, "con independencia de la voluntad patronal", señaló.Sin embargo, para el actual secretario adjunto nacional del gremio y posible sucesor de Godoy al frente de la ATE desde el mes próximo en representación del oficialismo, Rodolfo Aguiar, el ingreso mínimo debería aumentar un 145% para terminar con "los asalariados formales pobres", y reclamó "la modificación del régimen legal para que alcance al personal de los municipios, porque en todo el territorio nacional se cuentan de a cientos los intendentes que en nombre de la autonomía pagan miseria", afirmó.El Ministerio de Trabajo, a cargo de Raquel Olmos, convocó a sindicalistas y empresarios a discutir una actualización del mínimo y de las prestaciones por desempleo en sesión ordinaria a las 16 del jueves, de forma virtual, luego de la cual habrá una segunda reunión para fijar los nuevos montos, según el artículo 135 de la Ley 24.013.El organismo, que preside Trabajo y tiene la potestad de laudar en caso de no haber acuerdo, fue creado por la Ley 24.013, reglamentada en 1991 por el decreto 2.725.Los montos vigentes de ese ingreso y por desempleo fueron decididos por última vez el 21 de marzo, por lo que desde el 1° de abril de este año el mínimo fue de 80.342 pesos, en mayo aumentó a 84.512 y, en junio, a 87.987 pesos, sobre la base del acuerdo entre las partes, que convinieron un incremento del 15,6%, 6% y 5%, respectivamente.En el encuentro participarán las cámaras empresarias de las variadas actividades, la CGT y ambas CTA (de los Trabajadores de Yasky y Autónoma de Godoy).En la reunión de marzo último, la propuesta de aumento del mínimo fue aprobada por 30 votos, se abstuvo la CTA Yasky y la rechazó la Autónoma, ocasión en la que gremialistas y empresarios convinieron una nueva convocatoria para julio, a realizarse el jueves.