Un viaje a Jacinto Arauz, el pueblo de La Pampa que marcó para siempre a Favaloro

El Museo Histórico del Médico Rural Dr. René G. Favaloro está en la vieja estación y es el único del país dedicado exclusivamente al gran cirujano. (Foto: Horacio Culaciatti)

Dora Calo (89) fue una de las enfermeras de Favaloro en La Pampa. Guarda infinidad de anécdotas. (Foto: Horacio Culaciatti)

María Elena Bertón es la orgullosa directora del Museo Favaloro. (Foto: Horacio Culaciatti)

Por ese compromiso social del cardiocirujano, desde el año 2002 se conmemora el Día Nacional de la Medicina Social cada 12 de julio, en recuerdo de su nacimiento.

Jacinto Arauz conmemora los 100 años La Municipalidad de Jacinto Arauz realizará este miércoles un homenaje al cardiocirujano frente al monumento erigido en su memoria, a partir de las 10 horas. La directora del Museo, María Elena Bertón, afirmó que "se descubrirán placas conmemorativas realizadas por distintas instituciones y se inaugurará el mural creado en una de las caras del galpón que está frente al museo", realizado por el artista pampeano Raúl Salvadori.

, una de las enfermeras de René Favaloro durante su estadía como médico rural en, un pequeño pueblo de La Pampa, recordó que el célebre cirujano conversaba en el quirófano,y destacó que trataba a "todos por igual" en el pueblo que todavía hoy, a 100 años de su nacimiento, lo homenajea con el único museo en el país que lleva su nombre."Yo empecé a trabajar como mucama pero fui escalando yporque a mí me gustaba el trabajo", contó a Télamdonde entre las fotos familiares que se lucen en su comedor tiene el retrato de Favaloro."Las exigencias del doctor eran que", recordó Dora, quien empezó a trabajar a los 20 años con el médico cuando él todavía no tenía el prestigio que ganaría después al inventar la técnica del bypass aortocoronario.A 100 años del nacimiento de Favaloro, que se cumplen este 12 de julio,, contaron a Télam algunas de las vivencias del prestigioso médico en el pueblo que lo cautivó con sus fascinantes atardeceres., un año después de recibirse de médico en la Universidad Nacional de La Plata. A ese pueblo, situado a 200 kilómetros de la capital provincial, llegó porque su tío, que vivía allí, le pidió que realizara una suplencia.El destino quiso que, tiempo en el que Favaloro aprendió -como médico rural- "el profundo sentido social de la vida", según contara luego él mismo.En ese entonces,desparramadas a lo largo de las vías del tren.y tiene como principal motor de la economía local al molino harinero y la industria láctea.Una vez que Favaloro se estableció en Jacinto Arauz,Juntos lograron convertir a una vieja casona del pueblo en una clínica con veintitrés camas, una sala de cirugía y equipos de rayos X."La clínica fue una bisagra muy importante en el pueblo., contó María Elena en diálogo con Télam.Los hermanos Favaloroque afectaba al pueblo, dieron charlas para enseñar a prevenir enfermedades, se vincularon con maestros rurales para la divulgación sanitaria y hasta llegaron a armar un banco de sangre.Inclusoque hizo el tendido de la energía eléctrica del pueblo y llevó agua potable a todas las viviendas.Acá, antes, los médicos no atendían a las parturientas, pero un día un parto se complicó en una quinta lejos del pueblo y la comadrona vino a buscarlo. Él agarró su maletín, se subió al sulky y fue a atender", contó Dora en la entrevista con Télam.Entre los recuerdos de sus años de trabajo al lado Favaloro, Dora explicó que. No podía volar una mosca, nada de nada".Durante las cirugías, la mujer se encargaba de tener los separadores quirúrgicos para correr los tejidos y también enhebraba las agujas de sutura. "Había que tener mucho cuidado. A veces sangra una venita y hay que ponerle una gasa. Y después, antes de cerrar, hay que acordarse dónde uno puso las gasas", agregó Dora, y remarcó queTodo lo que aprendió Dora de medicina fue de la mano de Favaloro, a quien describió como un hombre "muy recto que inspiraba respeto", pero que "trataba a todos por igual".Y remarcó:Después, cuando trabajé con otros médicos nos decían cualquier cosa"."Favaloro era docente,y que quien estaba al lado de él aprenda", agregó Dora cumpliendo con la voluntad de Favaloro, quien siempre recalcaba que quería ser recordado como docente más que como cirujano.También Dora subrayó que ya en esa época Favaloro les comentaba durante las cirugías que pensaba hacer el bypass aortocoronario, técnica que terminaría realizando por primera vez en Estados Unidos en 1967., pero nosotros no entendíamos nada de todas esas cosas", narró Dora sobre sus vivencias de 60 años atrás. "Él ya tenía la idea de lo que quería llegar a hacer e iba a tratar de hacer todo lo que tenía en mente. Y lo logró", remarcó.En Jacinto Arauz fue donde Favalorocon los pacientes que se incrementaban cada vez más, e incluso llegaban desde pueblos vecinos. "La atención médica era primero la charla con el paciente para conocer su modo de vida. Después preguntaba sobre la consulta en sí, pero muchas veces eran enfermedades psicosomáticas, y a eso es lo que se apunta hoy otra vez, a que no sea tan mecanizada la atención, sino más humana", contóA principios de 1962 Favaloro se fue de Jacinto Arauz para especializarse en Estados Unidos con "mucho dolor, pero lleno de esperanzas", según él mismo contó. Si bien el reconocido médico recibió múltiples invitaciones para volver de visita,"Ese día había cola para verlo. Lo pude saludar, pero nada más porque era una romería de gente", rememoró Dora.Por su parte, María Elena agregó que a Favaloro "le producía mucha nostalgia volver al pueblo. Era alguien que se encariñaba muchísimo y se acordaba de todas las personas".La importancia de la obra que dejó Favaloro en Jacinto Arauz es tal que sus habitantes lo homenajean conEl museo, ubicado en la vieja estación del ferrocarril,, y hoy está en ampliación para contar también historias locales, como la de excombatientes de la Guerra de Malvinas.Entre los objetos de Favaloro, se exhibe la valija marrón de cartón prensado con la que viajó hasta Jacinto Arauz, un combinado de música, la matrícula original de la clínica, instrumental quirúrgico, libros que escribió y fotografías de diferentes épocas. También se albergan poemas y canciones que admiradores de Favaloro que visitan el museo hacen llegar desde distintas latitudes.A su vez,por el monumento que le rinde tributo a Favaloro, la casa donde vivió, la clínica que fundó y el pasaje que recibe su nombre, entre otros puntos.En la única escuela primaria del pueblo hay un aula que tiene un cuadro con la fotografía de Favaloro y los estudiantes reciben clases especiales donde estudian su biografía, como la de los otros próceres de nuestro país. "Favaloro fue una eminencia; no puedo decir nada malo de él.para la humanidad", concluyó Dora.