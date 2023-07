La nueva apuesta de Taringa!: una app para monetizar contenidos y volver a lo grande

Taringa! tuvo su pico entre 2012 y 2014, siendo la segunda red más visitada en Argentina / Foto: Prensa.

Fue la principal plataforma social en Argentina incluso antes de que las redes sociales llegaran al país. En sus primeros años logró conformar una comunidad online que traspasó las fronteras nacionales y se instaló fuertemente en la región latinoamericana. Entre 2012 y 2014 llegó a tener 70 millones de usuarios mensuales, números descomunales para la época. Pero el crecimiento explosivo de Facebook, Twitter y compañía junto con una serie de demandas judiciales por derechos de autor que fueron limando su dominio.Hoy, ahora con sede en Uruguay y dirigido por una mujer española,, así como "redistribuir los ingresos de Taringa! entre los creadores en base a la calidad del contenido", según reveló en diálogo con Télam Cristina Sancho, CEO de la plataforma.Fue su lógica de interacción entre usuarios así como la posibilidad de comentar los posteos lo que desde 2004 la instaló en el incipiente mapa de las redes sociales. AunqueLa más resonante quizás fue la interpuesta por, esposa y heredera de Jorge Luis Borges, que demandó a la plataforma aludiendo que desde Taringa! se podían acceder a obras completas del escritor. Finalmente, la esposa de Borges perdió el juicio y sobreseyeron al sitio web en mayo de 2015. YHoy en día, que-con Colombia y México detrás- cuenta con un equipo de unas 50 personas, con "representación en toda América Latina", según explicó Sancho.Con su nueva app -aún en fase beta- la firma está en proceso de resolver dos temas: "La capacidad de expresarte como tú eres y la capacidad de monetizar desde tu primer contenido de calidad”, describió la CEO.“En el primer caso tienes plataformas que lo que hacen es que tú te tienes que adaptar a sus formatos. Hay censura de qué se puede decir y qué no. YRespecto de los límites necesarios para no caer en la censura, “al final lo que queremos es autenticidad en la plataforma, entonces tenemos que asegurarnos de dar la herramientas para que la comunidad manifieste dónde pone los límites. Lógicamente todo dentro de la legalidad”, senaló la ejecutiva.“Por supuesto que va estar la capacidad de que se bloqueen usuarios, que se puedan denunciar comentarios. De hecho tenemos un debate interno interesante por cuestiones que están pidiendo y comentando los usuarios., continuó.Y puso como ejemplo dos casos concretos. “Una sexóloga nos decía que en ciertas plataformas no la dejaban decir 'vagina' o un creador de terror me decía 'no puedo hablar de sangre'. Y bueno hay que ver. Como plataforma ese es nuestro reto ser capaz de dar la mejor solución sin ir por defecto a la censura que es la salida más rápida”.En el plano de la cultura de los influencers que se ha creado en torno a las redes sociales, Taringa! tiene una postura particular:El like no existe en Taringa! porque el like no dice nada, no hay esfuerzo en dar un like. Entonces si tienes una opinión de algo comenta y después si te gusta algo puedes apreciarlo".La fase beta beta de la flamante app implica que aún “no está terminada, no tiene todas las funcionalidades. Pero estamos trabajando con el feedback de los usuarios".