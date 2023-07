Otras dos testigos ratificaron la supuesta venta de candidaturas en el espacio de Milei

Se acumulan los testimonios por la supuesta venta de candidaturas en LLA, de Milei / Foto: Camila Godoy.

Carlos Maslatón ratificó ante el fiscal las irregularidades en LLA / Foto: Alejandro Santa Cruz.

La declaración de Maslatón

LLA presentó sus abogados

Una exaliada y una exmilitante de Javier Milei ratificaron este martes sus acusaciones contra La Libertad Avanza (LLA) al declarar ante el fiscal que investiga la supuesta venta de cargos en esa organización política, mientras la agrupación pidió participar de la investigación judicial y presentó una lista con unos cien candidatos del espacio desestimando las denuncias, informaron fuentes tribunalicias.El fiscal federal Ramiro González convocó a la legisladora porteña, exaliada de Milei, y a, exmilitante de LLA para que aportaran información sobre la presunta venta de cargos en el partido del precandidato presidencial libertario., emprendedora digital, afirmó que supo de la venta de cargos en La Libertad Avanza a través de "terceros" y, según precisaron fuentes de la investigación.A principios de año Zurbriggen había dicho a Télam que el objetivo de LLA se había "desvirtuado" y que "se vendían candidaturas por favores sexuales".Fleitas dijo, en cambio, que no tuvo conflicto con LLA, sino con la, informaron las fuentes.Como parte de esta investigación preliminar el fiscal González también tomó declaración el viernes pasado al exdirigente del espacio de Milei, Carlos Maslatón El abogado ratificó sus declaraciones públicas y dijo que recibió denuncias sobre pedidos de dinero a cambio de candidaturas por parte de "operadores" de La Libertad Avanza.Además, aportó nombres, casos puntuales y aseguró que se implementó un"Si no pagan y se hace una publicación con Milei se encargan de decir que esa publicidad no es cierta. Así mataron a la militancia. Yo llamo a esto 'franquiciado político'. El que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato. Tengo versiones de que hay gente que pagó el canon y no integró las listas", se explayó el comentarista político ante el fiscal.Si bien no es necesario en esta instancia, en la que no hay imputaciones, La Libertad Avanza presentó como sus abogados en el caso a los letrados, quienes pidieron ser parte de la investigación preliminar.En el mismo trámite,El listado, encabezado por Sebastián Pareja, rechazó enfáticamente las denuncias: "Jamás se nos peticionó dinero alguno en miras a ser propuestos en el cargo" aseguraron y recalcaron que todo está "orquestado por intereses espurios".En tanto, otro de los denunciantes de los manejos en el espacio "libertario",El empresario Blumberg dijo públicamente que hubo gente que "pagó" para integrar las listas de LLA y acusó a Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja y Karina Milei, "armadores" de este espacio, de pedir "dinero" para conformar las nóminas electorales."Hay gente que pagó por un cargo de concejal 50.000 dólares. Lo más grave es que han hecho un negocio con la política", dijo Blumberg en declaraciones radiales.