Viajar en tren por el país, una opción para las vacaciones de invierno

Servicios de trenes que permiten conocer cada rincón del país

Miles de kilómetros de vías ferroviarias conectan actualmente a doce provincias o decenas de localidades del Gran Buenos Aires con la Capital Federal con los servicios de trenes de larga distancia o regionales que permiten conocer cada rincón de la Argentina con precios accesibles.



Según la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones, la red ferroviaria metropolitana se extiende alrededor de 800 kilómetros desde la ciudad y la provincia de Buenos Aires, con más de trescientas estaciones de tren, seis líneas de subterráneo y una línea de tren ligero en las cuales se pude viajar con la tarjeta SUBE y por la cual transitan más de mil millones de usuarios anualmente.



En tanto, los servicios de larga distancia y regionales de transporte de pasajeros conectan a doce provincias desde los centros interprovinciales más importantes del país, como las ciudades de Chaco, Neuquén, Tucumán, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, Salta y Mar del Plata.



En ese marco, el servicio de Buenos Aires a Mar del Plata, con salida desde la estación porteña de Plaza Constitución, tiene paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Lezama, Dolores, Sevigné, Castelli, Gral. Guido, Maipú, Las Armas, General Pirán, Coronel Vidal y Vivoratá.



También desde Constitución se puede ir a Divisadero, en Pinamar, con paradas en Dolores, General Guido (donde se encuentra la estación de transbordo), Santo Domingo y General Madariaga.



Hay un servicio entre Buenos Aires, Bragado y Pehuajó, con salida de Once, con paradas intermedias en Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, A. Vaccarezza, Mechita, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares. También se puede ir Junín, con salida desde Retiro (línea San Martín), con paradas intermedias en José C. Paz, Pilar, Mercedes P (San Martín), Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco y O'Higgins.



De Buenos Aires a Bahía Blanca el tren sale de Plaza Constitución, con paradas intermedias en Monte, Las Flores, Cacharí, Azul, Olavarría, La Madrid, Coronel Suárez, Pigüé, Saavedra, Tornquist.



Otro servicio es de Buenos Aires a La Palmira, Mendoza, saliendo desde Retiro (línea San Martín), con paradas intermedias en las localidades bonaeresnes de José C. Paz, Pilar, Mercedes P (San Martín), Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O'Higgins, Junín, Alem, Vedia, Alberdi, Iriarte, y las cordobesas de Rufino, Laboulaye, General Levalle, Vicuña Mackenna, la sanluiseñas de Justo Daract, Beazle y las mendocinas de La Paz, Libertador General San Martín.



El tren entre Buenos Aires y Rosario sale desde Retiro (línea San Martín), con paradas intermedias en Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Emp. Villa, Constitución, Arroyo Seco, Rosario Sur y finaliza en Rosario Norte.



Para viajar entre Buenos Aires y Córdoba, el tren sale desde Retiro (línea San Martín), con paradas intermedias en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Norte, Rosario Sur, Correa, Leones, Cañada de Gómez, Marcos Juárez, Bell Ville, Villa María.



El tren a Tucumán sale desde Retiro (línea San Martín), con paradas intermedias en Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo, Serodino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Ceres, Pinto, Colonia Dora, La Banda y finaliza en Cevil Pozo (Tucumán).





SERVICIOS REGIONALES

Además, hay servicios regionales en Santiago del Estero, uniendo La Banda con Fernández; en Santa Fe, entre Rosario y Cañada de Gómez; Chaco, entre Resistencia y Cacuí-Los Amores y entre Sáenz Peña y Chorotis; en Salta, entre Güemes y Campo Quijano y en Neuquén con el Tren del Valle entre Cipolletti y Plottier.



También en Córdoba, con el Tren de las Sierras y el que une Córdoba con Villa María; en Entre Ríos con el servicio entre Paraná y Colonia Avellaneda y en Misiones con el servicio internacional entre Posadas y Encarnación.



Los pasajes se pueden adquirir de forma presencial en las boleterías de las estaciones o de forma online en la web oficial, donde se puede acceder a un 10% de descuento. Según fuentes de la empresa, julio y agosto son los meses más demandados por las vacaciones de invierno.