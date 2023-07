Policiales

11-07-2023 14:33 - tras el veredicto

Caso Lucas: el tribunal pidió que se investigue al jefe y al subjefe de la policía porteña

"El jefe de Policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: 'Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'", relató la letrada.