AMIA: Familiares de las víctimas pasan "la antorcha de la memoria" a los más jóvenes

Edificio de la AMIA.

Marcelo Alguea y Fabiola Barriga, familiares de victimas de AMIA. Foto: Daniel Dabove

El homenaje de los artistas

Familiares de las víctimas pasan "la antorcha de la memoria" a los más jóvenes. Foto: Daniel Dabove

"Si la idea del atentado era matar algo, en mi caso mataron a una, pero alrededor floreció con sobrinos que van a tomar la antorcha"

Testimonios del atentado

El homenaje se dio en el marco de la campaña "Canciones para no olvidar"Foto: Daniel Dabove

"85 personas asesinadas, más de 300 víctimas sobrevivientes, son 29 años de impunidad, ¡justicia!", fue el mensaje que recordaron todos los artistas

Participaron músicos como Litto Nebbia, Diego Torres y Julia Zenko. Foto: Daniel Dabove

La música como "puente" y una de las maneras "más nobles" para construir memoria Por Giuliana Biasotto



Artistas jóvenes homenajearon a las víctimas fatales del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la campaña "Canciones para no olvidar" y a pesar de no haber nacido o ser muy pequeños al momento del ataque, aseguraron que la música "es un puente" y una de las maneras "más nobles" para construir memoria.



Más de 60 artistas participan en la campaña interpretando las canciones preferidas de cada una de las 85 víctimas fatales del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 cuando un coche-bomba se estrelló contra la puerta de la institución.



Maggie Cullen, participante del programa La Voz Argentina en su edición 2021, no había nacido cuando ocurrió el atentado pero contó a Télam que supo lo que pasó porque le fue llegando a través de los años por sus padres, profesores y medios de comunicación.



"Fue un atentado en pleno centro en donde murió gente inocente. Sé esto, sobre todo, gracias al trabajo de memoria que realizan en la institución y todos los familiares para que no se olvide este terrible hecho y se haga justicia, y que llegue a oídos de quienes no estábamos presentes", expresó Cullen.



A la artista de 22 años le tocó homenajear a Favio Enrique Bermúdez, el Chango, quien tenía 26 cuando murió bajo los escombros.



"Su familia me contó que tocaba la guitarra criolla y que le gustaba el folclore", afirma Cullen en el video homenaje que se encuentra disponible en el canal de Youtube AMIA Online, en el que interpretó la zamba "Luna Cautiva" de José Ignacio Rodríguez.



"No hay mejor sensación que la de saberse y sentirse herramienta; la música es un puente para llegar a muchos y de una forma directa y sencilla", sostuvo Cullen.



Hugo Dellamea, guitarra y voz del trío Dos Más Uno, tenía seis años en julio de 1994 y aunque aseguró no tener recuerdos de ese momento, se acercó a la tragedia por las noticias y homenajes de los años posteriores.



El trío homenajeó a Mirta Strier y Liliana Edith Szwimer, de 42 y 22 años respectivamente, a quienes "les encantaba la música, especialmente Sergio Denis" por lo que interpretaron su canción "Un poco loco".



"Cantar para homenajear la memoria de alguien es muy especial y profundo", dijo a Télam el artista oriundo de Chaco, y añadió que "una canción hace todo por sí sola" y motiva a que las energías "estén conectadas desde ese lugar para conectar con la memoria del que ya no está para estar más cerca".



En los videos musicales de la campaña aparecen además de los artistas una serie de imágenes personales que retratan la intimidad familiar de las víctimas.



Sobre la construcción de memoria para las nuevas generaciones, Dellamea aseguró que la música "es uno de los medios más fuertes que se pueden utilizar" y unas de las maneras "más nobles de hacerlo con un objetivo muy puro, sin vueltas y directo".



"Hoy en día tenemos una hiperinformación constante y es muy importante poder tomarse el trabajo de pensar el porqué y para qué e intentar reconstruir memoria, sobre todo para gente más joven que no está tan al tanto de lo que se vivió", dijo.



"Hasta que me olvides", del compositor Juan Luis Guerra, fue el tema con el que Ezequiel Pedraza, finalista del reality musical La Voz Argentina, homenajeó a Mónica Feldman de Goldfeler y Mariela Toer, de 39 y 19 años, quienes eran fanáticas del músico Luis Miguel.



"Significa un honor y una emoción muy grande poder interpretar una de las canciones favoritas de Mariela y Mónica. Ellas lo admiraban muchísimo y creo que eso es lo lindo de la música, conectarnos y poder traerlas a la memoria y recordarlas para pedir justicia", dijo el intérprete de 28 años.



El músico cordobés contó que su madre estaba embarazada cuando ocurrió el atentado y se interiorizó sobre el hecho durante sus años escolares y por relatos de su familia.

Familiares de víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) quey destacaron que las generaciones más jóvenes van tomando "la antorcha para continuar con las acciones de memoria e iluminar a la Justicia", a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del ataque del 18 de julio de 1994."Algunos estamos grandes y planteamos: 'pasemos la antorcha' para que las próximas acciones de memoria las continúen las generaciones más jóvenes que van a tener que seguir con esto","Si la idea del atentado era matar algo, en mi caso mataron a una, pero alrededor floreció con sobrinos que van a tomar la antorcha, no para salir a cazar a alguien, sino para decir 'no tenemos miedo', reclamar que esto se siga y que se ilumine la justicia", completó.Al ingresar a la AMIA, a Marcelo lo movilizaron los recuerdos, reavivados por los distintos homenajes artísticos y gráficos en el lugar., por lo que visitaba el lugar cuando era chico. "Después venía a ver a mi hermana, que era trabajadora social en AMIA", evocó., que aún continúa impune, con una campaña que reunió a 60 artistas que interpretaron las canciones preferidas de las personas fallecidas hace 29 años cuando un coche-bomba se estrelló contra la puerta de esa institución, el 18 de julio de 1994.de la entidad, Elio Kapszuk.En ese sentido, explicó que "cada acción de arte-memoria es la generación de un testimonio que colabora en la construcción de una memoria colectiva para que aquellos que no tienen memoria vivencial de lo ocurrido puedan hacer memoria sin recuerdos propios, y la música es un vehículo de comunicación armónico en su posibilidad de emocionar y de generar un testimonio".con la participación de artistas como Litto Nebbia, Diego Torres, Julia Zenko y Daniel García, Nito Mestre, Sandra Mihanovich, Peteco Carabajal, Hilda Lizarazu y León Gieco, entre otros, quienes cantan algunos de los temas preferidos por las víctimas, recordados por sus familiares., interpretada por Julia Zenko."Nuestra madre cuenta que la primera vez que Silvana la escuchó fue cuando la artista empezó a largarse a cantar dentro de los grupos juveniles comunitarios", dijo el familiar que participó del video. "Fue muy fuerte escucharla ahí", agregó con la voz entrecortada al verse en la imagen abrazando la foto de su hermana.al cierre de cada video.Antes de estar en la AMIA había cumplido la misma labor a nivel municipal con jóvenes con problemas de adicciones, contó su hermano.Fabiola Barriga (44) lo escuchaba atenta mientras buscaba las palabras para contar las historias de su padre,con el arquitecto Malamud y contrataba personas, muchas de ellas amigos y familiares, como su hermano."De religión, no somos judíos", aclaró, y, a su lado Marcelo, replicó mirándola a los ojos: "El atentado fue algo que no discriminó"."Me contaron que David era músico, tocaba la batería, el órgano y el acordeón como yo. Le encantaba interpretar la música folclórica, la música popular de nuestro país".compartió que la primera vez que ella ingresó a la AMIA fue el día que grabaron la canción, y este año por primera vez participará del Acto Central por los 29 años del atentado."Nosotros nunca pudimos venir porque mi papá estaba negado de querer participar y, de hecho, de querer venir a ciudad de Buenos Aires;explicó.El día del atentado su padre estaba en el segundo piso del edificio. "Cerró una puerta y pensó que se le había caído encima. Cuando salió, vio que se había caído todo el edificio y se puso a ayudar a mover los escombros", rememoró.Ese día"Mi mamá vino a buscarlo con mis hermanas, fue muy impactante."¿Y cómo salió?" , la interpeló Marcelo."Vio una pequeña luz, mucha gente le gritaba entre los escombros, le pedía ayuda y él lo único que intentaba era encontrar esa luz. Pudo hacerlo, pero le quedó ese dolor grande de que mucha gente se haya quedado ahí. Entre ellos, su hermano", dijo. Los restos de David aparecieron después de más de dos semanas."La música es un puente para crear lazos, no es casual que esté compartiendo con vos y que tu hermana y yo tengamos la misma profesión", reafirmó Silvana mirando a Marcelo y concluyó: "La música puede generar encuentros, melancolía, recuerdos, te transporta para poder transformar la tristeza y dolor, nos permite recordar de otra forma. Así lo vi a mi papá el día que grabamos", señaló.El día del atentado,"Silvana tardó seis días en aparecer", agregó con la voz entrecortada."Lo importante de poder hacer justicia es que la sociedad va a ser más justa y más segura", concluyó., reafirmó a esta agencia que "el compromiso con el reclamo de memoria y justicia es un imperativo irrenunciable" y resaltó que "las personas que fueron asesinadas en el atentado vivirán tanto como las recordemos"."Año tras año, nos esforzamos para generar acciones contra el olvido y encontrar puentes, a través del arte y la música para recordar a cada una de las 85 víctimas fatales, y evitar que el olvido gane la batalla", añadió.Y concluyó: