Para Kicillof, Macri es un "desvergonzado" que "no hizo nada" en materia energética

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró este martes que el expresidente Mauricio Macri es un "" por haber cuestionado la política energética del kirchnerismo y sostuvo que el exmandatarioen esa materia cuando estuvo a cargo del Gobierno nacional.Kicillof formuló esas declaraciones al participar junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y a la senadora nacional Juliana Di Tullio, del acto de lanzamiento de la diputada nacional Agustina Propato, quien se postula como precandidata a intendenta de Zárate por Unión por la Patria (UxP), en una lista en la que competirá contra el actual jefe comunal, Osvaldo Cáffaro.De ese modo, Kicillof se sumó al contrapunto que este lunes protagonizaron Macri y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras las críticas del fundador del PRO sobre el tiempo y los costos que demandaron la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), inaugurado el domingo.En ese sentido, durante el acto en Zárate el gobernador rememoró que(empresa española que durante años gestionó la petrolera de bandera)Para el gobernador, Repsol "vació" la compañía, "se llevó los recursos de los yacimientos, fugó capitales afuera, detuvo la exploración y el proceso de inversión", hecho que generó que "se chuparan el petróleo y el gas de la Argentina"."Eso, además, provocó restricción y escasez de dólares. Faltaron gas y petróleo, y hubo que exportarlos desde el extranjero. Desde el año 2006 hasta 2011 hubo caída de la soberanía energética., prosiguió y detalló que "desde ese momento, todo los años nos faltaron 12.000 millones de dólares para el desarrollo nacional".Sostuvo quey apuntó que el expresidente Mauricio Macri,"YPF venía en caída en la producción de gas y petróleo. Eso solamente se pudo revertir con una medida extrema e importante: la recuperación de la empresa para los argentinos y argentinas. En 2012 cambió la curva y empezó a crecer la producción. Se invirtieron el primer año 6.000 millones de dólares", planteó el mandatario.Luego, Kicillof puso de relieve "otras medidas vinculadas al sector energético que se tomaron durante el gobierno de Néstor y Cristina, que tienen que ver con lo que ocurre aquí", afirmó al referirse a Zárate."Esta es una de las ciudades del corazón productivo de la provincia de Buenos Aires; forma parte de la región mas industrializada de la Argentina y es un polo energético como no hay en el mundo", destacó.Recordó que en la vecina localidad de Lima se puso en marcha la central nuclear Atucha II, una obra que apuntala "la soberanía energética y el desarrollo local".En ese sentido, Kicillof subrayó que, continuó el mandatario.Después, señaló que el gobierno de Macri hizo "53 kilómetros de gasoductos troncales, contra los 3.000 que hicieron Néstor y Cristina".. Si tienen un poco de amor por el país, deberían aplaudir cuando se hacen estas cosas. Cuando se inaugura un nuevo gasoducto, cuando se recupera YPF, cuando se pone a funcionar Vaca Muerta, cuando se impulsa el sector nuclear y energético, la industria y el interés nacional", enfatizó.En ese contexto, el gobernador expresó que con Propato defienden "la soberanía argentina", que trabajan para contrarrestar "los discursos derrotistas" que buscan hacerle creer a la sociedad "que no hay perspectiva"."Cuando hay un gobierno que empieza a dar soluciones todos los días, se avanza un pasito en la dirección que nos marca el pueblo. (la exgobernadora bonaerense María Eugenia)Le pregunto: ¿Cuánto sale dejar un pibe sin educación? ¡Cómo lo van a medir en guita! ¡Qué falta de amor al pueblo hay que tener para cerrar escuelas! Nosotros mañana abriremos el edificio escolar 169. Los derechos son una brújula, un camino", apuntó.Y en ese sentido, subrayó: "No vamos a solucionar todo en seguida, pero a pesar de las dificultades, con perseverancia y trabajo junto a Agustina, vamos a mostrar que no vamos a descansar ni un minuto hasta que todas las necesidades se puedan ir cumpliendo. No vamos a descansar un minuto".A su turno, De Pedro expresó que cada vez que ve "un compañero o compañera con esta pasión, amor, ganas y fuerza", recuerda al expresidente Néstor Kirchner y piensa: "Estamos sembrado las mil flores que pedías vos"."Agustina es una de esas flores. De a poco estamos cumpliendo con el sueño de renovar la política", manifestó y expuso:Finalmente, destacó el hecho de que la lista esté integrada por distintos miembros "de la sociedad civil, de las fuerzas vivas soñando con que Zárate sea un poco mejor" y pidió: "acompañen ese sueño, que también tiene que ver con la construcción de una provincia y una Argentina mejor".A su turno, Propato describió que "esta lista tiene representación amplia, con referentes de derechos humanos, dirigentes sociales, militantes políticos, grandes referentes de la educación y de la salud" y agregó que esa nómina "nació de la escucha de los vecinos, de una demanda, de una resignación a la que queremos contestar con acción" y vaticinó: "Vamos a hacer historia"."Estamos en un proyecto nacional y provincial, con Sergio Massa y Axel al frente, que robustecerá nuestro Zárate que quiere volver a ser protagonista, que quiere ser industrial, que tiene dos centrales nucleares, con pymes, trabajadores, sindicatos y comerciantes".En tanto, el precandidato presidencial de UxP, Sergio Massa, envió un video de acompañamiento a este acto de lanzamiento.