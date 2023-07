Senadoras de la oposición paraguaya abandonaron el bloque con insultos hacia "Payo" Cubas.

La que hasta para testigos para su marido tuvo que recurrir a mi equipo de abg. Jamás les importó a Payo los presos durante las manifestaciones lo primerito que me preguntó es el SUBSIDIO!!! — Yamy Nal (@AbgYamyNal) July 11, 2023

Dos senadoras electas por el opositor Cruzada Nacional (CN), que lidera el polémico excandidato presidencial Paraguayo "Payo" Cubas,La separación de ambas legisladoras fue confirmada oficialmente por Cubas al titular del Congreso Nacional, Silvio Ovelar.en un hotel en una causa que se le sigue por promover alteraciones en el orden público en protestas por denuncias infundadas de fraude electoral.“Vengo a comunicarle que dos senadoras electas por el partido político que presido han renunciado al mismo. El día de ayer, el Consejo Ejecutivo de Cruzada Nacional ha aceptado las renuncias de Zenaida Delgado y Norma Aquino”, reza el escrito del exsenador.En consecuencia,la bancada de CN estará integrada desde ahora solo por Yolanda Paredes -esposa de Cubas-, y el legislador José Oviedo, consignó el diario asunceño Última Hora., dando a entender que aparentemente fue expulsada.“Ingrato y traidor. La pareja dúo dinámico ("Payo" Cubas y Yolanda Paredes) y sus lameculos nuevamente quieren morfarse el subsidio y poner a todos sus lamecú en cargos que paga el propio partido de la plata del subsidio y no dar ni un guaraní a los senadores. Pero bien que quiere exigir 5% que se pague por haber entrado como autoridad electa, pero a nadie hay que nombrar, es el dictador (sic)”, acusó.Y añadió: “Se hace lo que él dice; si no, le echan del partido. Así le usó a Chamorro, a Mbururu, a César Correa, Luis Figueredo, Joel López, a cantidad de gente, porque pillaron su bipolaridad como ayer a cara descubierta pillamos nosotros. Siento en el alma no haberle hecho caso a mi familia. Payasín, ahora me vas a conocer”.El pasado 5 de julio,que denunció tras haber votado a favor del cartista Silvio Beto Ovelar para la presidencia del Congreso.