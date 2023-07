Tucumán: según la mamá del policía asesinado, los acusados son conocidos por vender droga

La madre de Víctor Emanuel Lazarte, el policía de 21 años que fue asesinado la noche del lunes a balazos por delincuentes durante un intento de robo en un barrio de la capital tucumana, pidió "justicia" para su hijo y aseguró que los detenidos como acusados del crimen "son renombrados en el mundo de la venta de drogas"."Quiero que se haga justicia por Emanuel; no se merecía esto. Siento un gran dolor, ya nadie me va a devolver la vida de mi hijo", expresó Ana, madre de Lazarte, en diálogo con el Canal 10 de Tucumán.A continuación, la mujer señaló que"Quisiera que esa gente desaparezca, porque todos los conocen. Parece que ellos son dignos de vivir y matan a otras personas", manifestó.Por otro lado, Ana manifestó que Emanuel "era un chico tranquilo, no molestaba a nadie y esperaba con muchas ganas el acto de ingreso de la policía, que se venía postergando"., cerró con lágrimas en los ojos.