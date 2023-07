El plan de reindustrialización de Lula con la transición ecológica y la Amazonía como ejes

O compromisso do @governodobrasil é melhorar a qualidade de vida de quem vive na Amazônia: os indígenas, os pescadores, os povos ribeirinhos, as pessoas que vivem em comunidades. Precisamos fazer com que tenham dignidade na vida, com emprego, renda, saneamento básico, acesso a… pic.twitter.com/Q14OkRNOTd