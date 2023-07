Para Rossi, Macri "tendría que llamarse a recato y celebrar” la realización del gasoducto

"Ni Bullrich ni Larreta han dicho cómo se baja la inflación. Si tienen una receta, ¿por qué no se la dieron a Mauricio Macri?", remarcó Rossi / Foto: Archivo

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por, Agustín Rossi, consideró este martes que el presidente Mauricio Macri debería "haber llamado a recato y celebrar una obra importante para el país" como la del, y recordó que el exmandatario "tuvo la posibilidad" de concretar ese proyecto y "no lo hizo"."El que no estuvo acorde a su investidura fue Macri. Tuvo la posibilidad de hacer el gasoducto y no lo hizo por imposiciones del FMI, Macri se tendría que haber llamado a recato y celebrar una obra importante para el país”, afirmó Rossi en declaraciones a Radio La Red, sobre las críticas que el expresidente lanzó tras la puesta en marcha del gasoducto, inaugurado el domingo último.A primera hora de la tarde del lunes, larespondió por las redes sociales los dichos del exmandatario sobre el tiempo y los costos que demandaron la construcción del gasoducto durante la gestión del presidente Alberto Fernández.La titular del Senado descartó que hayan habido aportes de importancia en el gobierno de Cambiemos (hoy JxC) para lograr la ejecución de la obra.Cristina Fernández tildó deal exmandatario y le recordó que fue, en un extenso contrapunto público que ambos mantuvieron sobre el gasoducto y la política energética de Argentina en los últimos años."Tendría que haber celebrado, en lugar de hacer eso, venía hablando poco e intentó criticar la tardanza, es mezquindad política", señaló Rossi sobre la actitud que tuvo Macri.Por otra parte, el precandidato también se refirió a los pedidos de los postulantes presidenciales de JxC, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes consideraron que el ministro de Economía, Sergio Massa, debería "tomarse licencia" en su cargo en función de su precandidatura presidencial., apuntó Rossi ante este pedido de los dirigentes de JxC que también lo comprendía a él en su carácter de jefe de Gabinete y precandidato.Asimismo, recalcó que en esta nueva etapa el jefe de Estado pidió que los funcionarios del gobierno "no desvíen la atención de la gestión" porque "es lo más importante".Además, Rossi anunció este martes a través de su cuenta de Twitter que conjuntamente con el ministro de Defensa, Jorge Taiana, y los tres jefes de las Fuerzas Armadas argentinas enviaron el lunes al congresoindicó el jefe de Gabinete.Por último, en su entrevista radial, Rossi le contestó a la precandidata Bullrich, quien cuestionó los niveles de inflación que se registran en la actualidad, e indicó que tanto la exministra de Seguridad como Larreta "no han explicado cómo harán" para lograr un descenso significativo en los índices de los precios., remarcó.Finalmente, Rossi sostuvo que la Vicepresidenta decidirá "cómo y de qué manera se involucra en el proceso electoral" y aseguró que en el oficialismo están concentrados enpresidencial que encabeza Massa.