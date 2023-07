Azerbaiyán acusó a la Cruz Roja de contrabando y suspendió el tráfico en un corredor clave

Armenia y Azerbaiyán han intercambiado numerosas acusaciones de violación del alto el fuego.

Azerbaiyán anunció este martes la suspensión del tráfico a través del único corredor que conecta a su rival Armenia con la, que motivó dos guerras entre ambos países, debido a lo que describió como intentos de contrabando en vehículos de la Cruz Roja.Armenia y Azerbaiyán, dos ex repúblicas soviéticas, han intercambiado durante los últimos meses numerosas acusaciones de violación del alto el fuego mediado por Rusia que puso fin a su más reciente guerra por Nagorno Karabaj, en 2020.El conflicto se saldó con la victoria de Azerbaiyán, que recuperó territorios tomados por Armenia tras su victoria en la Primera Guerra Mundial de Nagorno Karabaj, en 1994, incluida la importante ciudad de Shusha.Nagorno Karabaj es un territorio enclavado dentro de Azerbaiyán y reconocido como parte de ese país por la comunidad internacional. Está habitado por una minoría de azerbaiyanos y una mayoría de armenios.Desde 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, el territorio está controlado por separatistas armenios que han establecido allí una "república" independiente que no cuenta con reconocimiento internacional, y que es apoyada militarmente por la vecina Armenia.En abril pasado, Azerbaiyán instaló un puesto de control en el corredor que va desde Armenia, que limita con el oeste azerbaiyano, a Nagorno Karabaj, pasando por la localidad de Lachín, porque, según dijo, era usado por los armenios para ingresar minas, municiones y equipos militares.Este martes, el Servicio Estatal Fronterizo (SEF) de Azerbaiyán dijo que desde la instalación del puesto de control, detectó(CICR)."Desde el establecimiento del puesto fronterizo de Lachín en la frontera con Armenia se han creado las condiciones necesarias para el paso de vehículos del CICR a través de la frontera, sujetos a la aprobación de fronteras y aduanas", dijo la patrulla fronteriza en un comunicado."Empleados delde diversos bienes en vehículos del CICR", prosiguió la nota, informó la agencia de noticias AFP."El uso de vehículos que pertenecen al CICR para propósitos de contrabando no es sólo una grave violación de las leyes de Azerbaiyán, sino también un abuso de la confianza que nuestro país ha depositado en el CICR como organización humanitaria", agregó.El comunicado dijo que el tráfico a través del puesto fronterizo de Lachín quedó suspendido hasta que se haya completado una investigación judicial sobre el contrabando en los vehículos de la Cruz Roja.