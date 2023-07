Kicillof: "La derecha sólo propone ajustar, ir para atrás, restringir y quitar derechos"

"Unión por la Patria plantea que no es yendo para atrás, sino para adelante, para el futuro, con ampliación de derechos, con empleo y distribución de salario", expuso el mandatario.

Nuestra campaña es la gestión. Hicimos más de 160 edificios escolares, la educación es fundamental para garantizar el #DERECHOalFUTURO. pic.twitter.com/cODx6XVbGX — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 10, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reafirmó este martes que, de cara a las elecciones, se discuteny que los candidatos de "la derecha sólo proponen ajustar, ir para atrás, restringir y quitar derechos".Unión por la Patria plantea que no es yendo para atrás, sino para adelante, para el futuro, con ampliación de derechos, con empleo y distribución de salario", expuso el mandatario en declaraciones formuladas a radio Perfil.El economista explicó que, de que no se iban a perder derechos y que se iba a conservar todo lo que se tenía, que iban a mejorar lo que andaba mal, que sacaría el impuesto a las Ganancias, que subiría las jubilaciones al 82% móvil, pobreza cero y que se solucionaría la inflación en dos minutos"., describió.Kicillof analizó que "ahora, la derecha tiene muchos candidatos pero un sólo proyecto, que es el del ajuste" y apuntó: "Lo dije el otro día y me ligué una tapa de Clarín y ahora una denuncia penal, un papelón".De ese modo, se refirió a la denuncia que formuló en su contra el precandidato a gobernador bonaerense por el espacio de Javier Milei, Francisco Oneto, ante el, a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Carlos Rívolo, por supuesta "intimidación pública", después de que Kicillof advirtiera sobre un posible "derramamiento de sangre" en caso de que el peronismo no gane las elecciones., aclaró Kicillof en ese sentido y agregó que la líder de la Coalición Cívica "dijo refiriéndose a la candidata de Macri, que es Patricia Bullrich, que el plan que pretenden aplicar, históricamente genera represión, asesinatos y violaciones de derechos humanos".Así, continuó:En la entrevista, el gobernador reflexionó: "Si son unos genios de la inversión educativa ¿por qué no hicieron nada? Si les importa tanto la salud, ¿por qué no hicieron nada? Lo mismo en seguridad, si les importa tanto, ¿por qué le bajaron el sueldo 26% a los agentes de policías y dejaron patrulleros arrumbados?".Destacó que "ellos van contra los sectores medios: están contra la salud púbica, contra la educación pública, cuestiones que tienen que ver con la sociedad igualitaria".Luego, puso de relieve las diferencias de gestión con el gobierno anterior al manifestar que era una administración "de espaldas al territorio y a las necesidades de la provincia" y graficó:"María Eugenia Vidal dijo que en cuatro años de Gobierno que inauguró 65 escuelas, peroNosotros con pandemia en el medio ya abrimos 168 y arreglamos 6.000. En el conurbano cuando asumimos en 2019 había 100.000 cuadras de tierra, sin pavimento en zonas urbanas. Nosotros llevamos pavimentadas más de 11.000 cuadras que eran de tierra en dos años", aseveró.Por último, sostuvo que "la gestión fue muy mala en la época de Vidal y Macri, mientras que nosotros tenemos mucho mostrar: ayer distribuimos la computadora numero 100.000 del Programa Conectar Igualdad para pibes del último año del colegio secundario; estamos abriendo centros universitarios en el interior de la provincia, tenemos un plan quinquenal de viviendas y uno de vialidad integrados a los planes nacionales".