Mbappé regresa a entrenar con PSG y se espera una definición sobre su futuro

PSG espera por Mbappé. / Foto: AFP.

🔙💪



The best moments from the physical tests from our Parisians at the PSG Campus! 👇



pic.twitter.com/MDeHHfE8Lj — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 10, 2023

Neymar volvió al PSG pero aún no estaría en condiciones de jugar los amistosos

El delantero del Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappe regresará el lunes próximo a los entrenamientos del club parisino y se espera una definición sobre la posible rescisión del contrato o su cumplimiento por una nueva temporada luego de la cual quedará en libertad de acción.para saber si el atacante decidirá renovar su contrato un año mas" destaca el diario Mundo Deportivo.El PSG ya comenzó la pretemporada bajo la conducción del español Luis Enrique que reemplazo de Chritopher Galtier y el equipo tiene en agenda varios amistosos y una gira por Japón a la que se espera que acuda Mbappé.El 31 de julio próximo es la fecha clave para conocer la decisión del atacante que es pretendido desde hace varias temporadas por el Real Madrid que esta a la expectativa de la definición del "caso Mbappé-PSG", según lo denominaron medios locales.para evitar que quede libre en la próxima temporada y su partida no le deje rédito económico al club francés."Todo puede pasar y nadie puede descartar nada" seña el diario Le Parisien, mientras los parisinos aguardan con expectativa la decisión de su estrella.El brasileño Neymar no jugaría los partidos amistosos de pretemporada que realizará el París Saint Germain ya que los reconocimientos médicos y pruebas físicas establecieron que aún no está en su plenitud física tras la operación del tobillo derecho en marzo pasado.Según L'Equipe, el cuerpo médico del PSG se muestra cauteloso a la hora de utilizarlo en los partidos de pretemporada, tomando en cuenta además el riesgo de una lesión muscular dado el largo tiempo de inactividad ya que no juega desde el 19 de febrero último.El ex Santos y Barcelona fue operado en Qatar y con casi cinco meses sin jugar vive el período de ausencia más largo de su carrera.El PSG juega su primer amistoso de pretemporada el 21 del actual ante Le Havre, en Possy, con su nuevo cuerpo técnico encabezado por el español Luis Enrique.El Español reemplazó a Cristophe Galtier, que ganó la Liga con el campeón mundial Lionel Messi, aunque perdió la Copa de Francia y la Liga de Campeones de la UEFA que es el máximo objetivo del club.Tras ese partido, PSG viajará a Japón para jugar ante Al-Nassr de Arabia Saudita, el 25 de julio, al Cerezo Osaka el 28, y cierra la gira ante el Inter de Italia, el 1 de agosto.