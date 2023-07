Milei pidió cambiar dos votos en Diputados pero le dijeron que "no se puede"

Foto: Leo Vaca

El diputado nacional de la Libertad Avanza (LLA) Javier Milei pidió este lunes cambiar su voto sobre dos proyectos de ley tratados la semana pasada en la Cámara baja, pero le respondieron que ese trámite no se puede hacer y le recomendaron que sepa lo que se está tratando y esté "atento" al momento de votar en el recinto.A través de una nota dirigida a la Presidencia de Diputados, el dirigente libertario solicitó cambiar de negativos a positivos sus votos enLa Presidencia de la Cámara aclaró que "se puede sumar una observación en el acta por auditoría, pero no modificar el sentido del voto".Las dos iniciativas se votaron en "paquete" junto a otras seis a partir de un acuerdo entre las diferentes fuerzas que integran la Cámara, con una votación previa que requirió una mayoría especial de tres cuartos para incluir los temas sobre tablas.Molesto por el proceso,, a la vez precandidatos a presidente y vice de LLA,Pero días después recibieron muchas críticas por oponerse a leyes que benefician a los jubilados y que homenajean a la comunidad judía.Ante ello, el libertario envió a Cecilia Moreau la nota en la que pide: "Cambiar el sentido de mi voto y dejar asentado mi voto afirmativo en relación a esos dos expedientes"."Ratifico mi desacuerdo con respecto al tratamiento y aprobación acelerada en modalidad 'paquete' de diferentes expedientes dentro del recinto de la Cámara, y espero se considere", cerró.Ante esta solicitud, el titular de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, expresó en sus redes sociales: "El pedido del diputado Milei es incorrecto; no se puede cambiar el sentido del voto de una ley, por más notas que mande a la Presidencia del cuerpo. Por eso es importante: 1) ir a las sesiones; 2) saber lo que se está votando; 3) estar atento al momento de votar".Por su parte, desde la Presidencia de la Cámara aclararon que "se puede sumar una observación en el acta por auditoría, pero no modificar el sentido del voto".En la práctica, se aclara abajo del acta, en observaciones, la modificación del "sentido del voto".El diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, titular del interbloque Federal, señaló por su parte que "lo que está proponiendo Milei al cambiar su voto de hace cuatro días es consagrar la inseguridad jurídica en Argentina"."Aceptar y replicar la decisión de este diputado significaría que las leyes nunca quedarán aprobadas ni desaprobadas definitivamente. Una tragedia institucional", advirtió en un comunicado.