Docentes de Ademys paran y marchan en rechazo a las políticas educativas porteñas

Foto: Cris Sille

Acusan a la ministra Soledad Acuña de pagar un bono "con el que no gasta en salarios docentes.

"Peleamos por un aumento de salario igual a la canasta básica familiar por cargo para terminar con este nivel de precarización educativa y contra la persecución a las y los docentes" Mariana Scayola

Elinició este martes unay marchará al mediodía hacia la Legislatura porteña en rechazo a la decisión de la gestión encabezada por Horacio Rodríguez Larreta dedurante el primer semestre del año y en reclamo de un aumento salarial.La movilización, prevista para las 12, partirá desde la avenida Presidente Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) y Esmeralda hacia la Legislatura, de acuerdo con lo anunciado."Peleamos por un aumento de salario igual a la canasta básica familiar por cargo para terminar con este nivel de precarización educativa y contra la persecución a las y los docentes", remarcó Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, a través de un comunicado.El sector criticó que la ministra de Educación porteña,, otorgando un bono de 30 mil pesos a quienes nunca se hayan enfermado, a quienes no tuvieron que cuidar a sus hijos, no pidieron ir al médico para hacerse algún estudio o un día por estudio para rendir exámenes"."No es verdad, como dice la ministra, que el dinero salga de los descuentos a los que hicimos paros. Este dinero sale de lo que el Gobierno no gasta en salarios docentes, con ingresos por debajo de la línea de pobreza", subrayó.