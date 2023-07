La familia de Emanuela Orlandi cruzó al Vaticano por una nueva hipótesis

Emanuela Orlandi, la joven desaparecida en Roma en 1983.

En 2020, la Justicia de la Santa Sede había archivado las investigaciones sobre la presunta sepultura dentro del Vaticano

Nueva hipótesis de la Justicia vaticana que investiga el caso. Foto: AFP.

La familia dea los 15 años, cruzó este martes a la Santa Sede por una nueva hipótesis de la Justicia vaticana que investiga el presunto rol de un tío de la víctima en su desaparición."Estoy enojado, furioso. Se han pasado de la raya como nunca. No pueden descargar la responsabilidad de todo en una familia", dijo el hermano de la joven, Pietro Orlandi, luego de que se conociera que el Vaticano planteara una posible línea de investigación con el foco puesto en el tío de la joven.Según reveló a última hora del lunes el canal La7, el Vaticano entregó a la justicia italiana una serie de cartas en las que, Mario Meneguzzi, quien habría sido denunciado por acoso por parte de la hermana de Emanuela, hija de un empleado de la Santa Sede.De acuerdo a una serie de cartas aportadas por el Vaticano, el entonces secretario de Estado Agostino Casaroli comprobó que Meneguzzi había acosado a su sobrina y que la había obligado a guardar silencio con la amenaza de despedirla del trabajo como camarera en el que la había tomado.Según la Santa Sede, los antecedentes de Meneguzzi son una pista para investigar si estuvo o no involucrado en la desaparición de Emanuela.que investiga qué sucedió con la joven de la que no hay más pistas desde que el 22 de junio de 1983 se dirigía a una clase de música en el centro de Roma.La abogada de la familia Orlandi, Laura Sgro, rechazó este martes la nueva hipótesis y en declaraciones que reproduce el diario Repubblica afirmó que "el Poder Judicial italiano ya se había ocupado de esta pista a principios de la década de 1980 sin llegar a ningún resultado"."Espero que estos no sean los únicos documentos, que no son nuevos, que el fiscal del Vaticano ha enviado a la fiscalía de Roma", agregó Sgro.el caso había vuelto a generar polémica en Italia luego de queaparecidas sobre el rol de Juan Pablo II en el caso."Cierto de interpretar los sentimientos de fieles de todo el mundo, dedico un pensamiento grato a la memoria de Juan Pablo II, en estos días objeto de inferencias ofensivas e infundadas", planteó el pontífice al público tras recitar la oración del Regina Caeli en el Vaticano.El Papa se refirió así a los dichos del hermano de Emanuela Orlandi, quien había planteado dudas sobre el rol del pontífice polaco en el caso al asegurar en declaraciones televisivas que Karol Wojtila "a la noche salía con dos de sus amigos monseñores polacos y no a bendecir casas".En 2020, la Justicia de la Santa Sede había archivado las investigaciones sobre la presunta sepultura dentro del Vaticano de la joven desaparecida, en uno de los casos más enigmáticos de toda Italia.