Debate sin acuerdo entre los líderes del PSOE y el PP con vista al 23 de julio

He propuesto a Pedro Sánchez un acuerdo para que ambos nos comprometamos a dejar gobernar a quien gane las elecciones.



Sabe que no puede aceptarlo. Solo puede gobernar con sus socios.#CaraACaraAtresmedia#23J pic.twitter.com/9f8clkV6gG — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 10, 2023

El #23J España se juega por primera vez si continúa avanzando como en los últimos 40 años, o si entra de la mano de Feijóo y Abascal en un túnel del tiempo tenebroso que no sabemos dónde acaba.



Por eso te pido que votes, con confianza y esperanza, al @PSOE.#Adelante… pic.twitter.com/fgkoKIydLr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 10, 2023

Al desechar la iniciativa, Sánchez aconsejó a Núñez Feijóo que hablara con el socialista Guillermo Fernández Vara, que ganó los comicios en Extremadura pero no podrá gobernar en virtud de un pacto entre PP y su aliado de extrema derecha Vox.El contrapunto se produjo esta noche en el único debate televisado entre ambos líderes con vista a las elecciones generales del 23.Núñez Feijóo anticipó la oferta en el segundo bloque del debate, que debía destinarse a políticas sociales y de igualdad, y la repitió varias veces en el tercero, para el que sí estaba programado hablar sobre pactos, según la agencia española de noticias Europa Press.“Le traigo un pacto para clarificar este asunto”, proclamó el presidente del PP, que firmó en directo un documento con ese compromiso de facilitar la investidura al más votado.“¿Si las gano yo, va a facilitar usted la investidura? Mire, señor Sánchez, yo lo dejo aquí”, desafió.Núñez Feijóo insistió en firmar ese acuerdo antes de los comicios, con el fin de evitar que Sánchez se postule a continuar en la presidencia del gobierno mediante alianzas, aun si su partido no es el más votado.El líder opositor sostuvo que no podría ser presidente si el PSOE “gana las elecciones” y recordó que el socialista Felipe González permitió en 1996 que gobernara el conservador José María Aznar porque fue el más votado.“Tiene sentido del humor, señor Feijóo; pues hable con Vara”, respondió Sánchez.El presidente del gobierno también aludió al caso de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien obtuvo ese cargo pese a no haber sido el PP el más votado, gracias al pacto que esa fuerza celebró con Ciudadanos y al apoyo de Vox.Por otra parte, Sánchez y Núñez Feijóo disintieron también acerca de la marcha económica de España.El jefe del gobierno reivindicó asuntos como la creación de empleo, el control de la inflación, el crecimiento y la reforma laboral. “No podemos dar volantazos, porque Feijóo y (el presidente de Vox, Santiago) Abascal aspiran a derogar todo esto, les echarán un frenazo”, argumentó Sánchez.Núñez Feijóo replicó que el gobierno de Sánchez es uno de los que menos empleo creó desde la recuperación de la democracia, solo por delante de la administración del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero.Asimismo, recriminó la “poca estabilidad” de las políticas del Ejecutivo, lo que se reflejó en el nombramiento de “más de 40 ministros”, y sostuvo que su adversario “maquilla” la estadísticas de desempleo.