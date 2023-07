"Si gana el neoliberalismo, YPF y el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner corren riesgo"

El titular de YPF, Pablo González, alertó que un gobierno neoliberal atentaría contra el GPNK y contra la petrolera estatal.

El presidente de YPF, Pablo González, afirmó este lunes que la continuidad de las obras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y el funcionamiento de la empresa petrolera de bandera, no tengo dudas de eso. La Agencia Internacional de Energía (AIE) sostiene que Vaca Muerta es la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo no convencional del mundo, con un nivel de reservas para 150 años. Frente a esta situación, Argentina tiene gas para el mercado local y para exportar", sostuvo González, quien también es candidato a senador nacional en Santa Cruz en la lista de Unión por la Patria (UxP).Al conjeturar respecto a la forma en la que otro gobierno de corte neoliberal hubiera empleado para realizar el gasoducto, el presidente de YPF dijo queEn diálogo con El Destape Radio, al ser consultado sobre las críticas que desde la oposición se hizo sobre la inaguración, González insistió en el potencial de Vaca Muerta como fundamento para concretar la obra"Todos sabíamos que había que hacer un gasoducto, todos veíamos que Vaca Muerta estaba produciendo más gas del que podía transportar., cuestionó el dirigente patagónico.De esta forma, destacó el rol del Estado yiría destinado para financiar emprendimientos de este tipo.Sobre el trazado del gasoducto, González dijo quepara, de esa forma, aumentar el volumen de gas y poder industrializar la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires y después sí ir a San Jerónimo -provincia de Santa Fe- para interconectar con provincias argentinas que todavía no tienen gas como Corrientes o Misiones o aumentar el volumen y las trazas de gasoducto para el Chaco".Por último, el titular de YPF destacódurante el mandato de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que permitió recuperar "un recurso estratégico nacional".que en la actualidad determina que Vaca Muerta tenga el nivel de producción que tiene y el horizonte que tiene, no solamente en cuanto al gas, sino también al petróleo no convencional. Fue una decisión histórica que marcó un antes y un después en la historia de YPF", finalizó González.