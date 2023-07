Sergio Massa firmó su compromiso por la Campaña Nacional por la Alfabetización

"Sin educación no hay futuro, sin educación no hay inclusión", aseveró Massa / Foto: Prensa Ministerio de Economía.

Foto: Prensa Ministerio de Economía.

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP),, impulsada por más de 130 organizaciones de la sociedad civil, expertos y personalidades de diversos ámbitos.En una audiencia en el Ministerio de Economía con representantes de Argentinos por la Educación, una de las entidades que impulsa la propuesta, "se destacó la importancia de lograr que todas y todos los estudiantes de tercer grado alcancen niveles satisfactorios de alfabetización y comprensión lectora"."Con el propósito de que la alfabetización inicial sea una prioridad en todo el país, el documento busca que quien sea el próximo Presidente de la Argentina impulse una política nacional de alfabetización, que incluya brindar apoyo técnico y financiero a las provincias, e implementar Pruebas Aprender en 3er grado, evaluando la comprensión lectora", se informó en un comunicado.Massa, el p, dijo que en la reunión se resaltó "la idea de que la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva tiene que ser parte del debate y de la agenda del proceso electoral"."Sin educación no hay futuro, sin educación no hay inclusión", aseveró el ministro de Economía.director ejecutivo de Argentinos por la Educación, afirmó por su parte que "en la Argentina uno de cada dos chicos en 3er grado no entiende lo que lee"."Desde la Campaña Nacional por la Alfabetización consideramos que este tema tiene que ser central en la campaña electoral, pero sobre todo en la agenda de quien sea el próximo presidente. Por eso, agradecemos a Sergio Massa por haber firmado el compromiso y esperamos que pronto todos los precandidatos puedan hacerlo", afirmó.Se recordó que en mayo pasado, bajo la consigna #NoEntiendenLoQueLeen, "más de 130 organizaciones de la sociedad civil lanzaron una campaña para visibilizar la situación crítica de la comprensión lectora en Argentina y promover la prioridad de la alfabetización en la agenda educativa"."En el marco de esta campaña, también se está realizando una Gira Federal, que incluye actividades y reuniones con organizaciones, referentes educativos, docentes y académicos, autoridades y familias de las provincias. En estos últimos dos meses, ya adhirieron al Compromiso por la Alfabetización las provincias de Chaco, Santa Fe, Misiones y San Luis", se detalló.En el encuentro en el Palacio de Hacienda también estuvieron Ricardo Torres, presidente de Argentinos por la Educación; Agustina Lenzi, coordinadora de Relaciones Gubernamentales; Roberto Romero, director de Comunicaciones de Argentinos por la Educación; Alejandro Tamer, miembro del Consejo, y Karina Stocovaz, directora Instituto Natura.