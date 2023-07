Bullrich lanzó un spot que evidencia la inseguridad durante su gestión como ministra

La precandidata de JxC apela a la nostalgia para sus spots de campaña. Foto: José Gandolfi.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC)en el que pide "coraje" para afrontar casos de inseguridaddurante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019)."Habíamos organizado todo el finde para ir a pescar. No va a venir más mi papá. ¿Por qué no lo hirieron nomás? ¿Por qué lo tenían que matar? Si con el tiro en la pierna era suficiente", dice la voz en off de Ariel Picco, hijo de Bruno Picco, un jubilado de 68 años asesinado el 14 de febrero de 2019 en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba.Luego del testimonio, unas letras en pantalla se preguntan: "¿Sabés qué hace falta para ordenar el país? Coraje", y luego se muestran los nombres de Bullrich y su compañero de fórmula, el exdiputado radical Luis Petri.La voz en off de Ariel Picco fue extraída de un reportaje que realizó en su casa la señal de noticias cordobesa Canal 12 y que fue publicado el 15 de febrero, un día después del crimen.El autor del homicidio, Raúl Orlando Márquez, fue condenado en 2021 a cadena perpetua por homicidio y robo calificado por uso de arma de fuego, mientras que su cómplice, Claudio Miguel Oliva, fue declarado partícipe necesario en el homicidio en ocasión de robo agravado y debe pasar 18 años en prisión., el sector que pretende posicionarse como más duro en la interna de Juntos por el Cambio.La semana pasada, Bullrich lanzó otro spot con un mensaje que pone el acento en la "fuerza" , y en el que advierte queEn una de las imágenes, aparece una mujer llamada Silvana, que cuenta que vino a Buenos Aires desde Chaco junto a la pareja que la dejó, y explica por qué terminó en la calle: "Sufrimos hambre", dice en el video"Este testimonio que usa Bullrich en su spot de campaña forma parte del documental 'Comer en la calle' que hicimos con Filo News en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri", publicó el comunicólogoen su cuenta de Twitter, uno de los productores del film utilizado por Bullrich en su spot.El documental de donde se extrajo la imagen dura 10 minutos y 13 segundos y en el segundo 13 es donde aparece por primera vez la mujer contando su testimonio, también recabado en un período en que Bullrich formaba parte del Gobierno de Macri.En declaraciones periodísticas,para incluir sus imágenes en el spot electoral.