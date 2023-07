Sobrevivientes de la ESMA reclamaron por la cesión del campo de deportes a River

Los sobrevivientes de la ESMA reclamaron por la entrega del campo de deportes a River. Foto: Archivo

"De acuerdo con numerosos testimonios brindados tanto en instrucción como en los sucesivos juicios orales llevados a cabo respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino, en dicho lugar fueron cremados los cuerpos de compañeros y compañeras que padecieron inhumano cautiverio", argumentaron en el escrito los abogados Rodolfo N. Yanzón y Flavia Fernández Brozzi, representantes de la querella de 50 sobrevivientes de la Esma.



Además, los letrados le expresaron al juez federal Ariel Lijo, a cargo de la megacausa Esma, que "no puede haber actividades recreativas en un lugar que fue utilizado y formó parte de un sistema con el que se llevaron a cabo los crímenes más atroces".



La autorización de la cesión del Campo de Deportes de la exEsma al club River Plate fue realizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).



El juez Lijo había solicitado que, previamente, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) estudiara el terreno para descartar la presencia de restos humanos.



"Los seis meses establecidos para la labor del EAAF resulta por demás exiguo si se tiene en consideración la dimensión del terreno", reprocharon Yanzón y Fernández Brozzi, en referencia al predio de 7 hectáreas y media.



En tanto, sobrevivientes de la ESMA que no son querellantes en la megacausa, algunos de ellos nucleados en la Asociación de Sobrevivientes y Testigos de la exEsma "Víctor Basterra", también presentarán este martes, cerca de las 12, una petición en reclamo por la cesión.



"Hay muchas declaraciones testimoniales de sobrevivientes que escucharon hablar del 'asadito': decían que iba a haber un asadito cuando un compañero se les moría en la tortura o lo traían muerto de afuera, y en lugar de tirarlos desde el avión, los enterraban. Seguramente incendiándolos primero", confió el integrante de la Asociación de Sobrevivientes y Testigos de la exESMA "Victor Basterra", Néstor Fuentes, en diálogo con Télam.



El sobreviviente advirtió que "no está totalmente investigado" en la causa Esma si en ese predio hay restos humanos y manifestó: "Nos alerta que se lo cedan a una institución como River, cuando no se ha investigado lo suficiente en ese terreno".

Sobrevivientes de la Esma le pidieron a la Justicia que "deje sin efecto la autorización de uso" del predio Campo de Deportes, ubicado en ese excentro clandestino de detención, en favor del club River Plate, mientras otros exdetenidos no querellantes realizarán su propia presentación este martes.