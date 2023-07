Kicillof anunció la universalidad del programa Qunita y cuestionó a la oposición

Axel Kicillof entregó kits en el Hospital Gutierrez / Foto: Prensa GPBA.

Qué manera necia y persistente de ocuparse en bastardear la integración del derecho a la salud. Queremos que al nacer en la provincia de Buenos Aires se les garantice a todos el acceso a la salud de manera eficaz, económica y efectiva" Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense,, anunció este lunes lay, tras prometer que va a "seguir trabajando" por más escuelas, hospitales y obras, aclaró que la suya, sino que "es la historia, lo que dicen que harán: restringir y quitar derechos"."Hoy es un día muy emocionante, que vengan las mamás con sus bebés es hermoso, es un día histórico", expresó tras entregar a varias mujeres con sus recién nacidos en brazos el, en el Hospital Gutiérrez de La Plata.En febrero se había anunciado la primera fase del Qunita, al que accedían las madres de bebés prematuros, y en la fecha se amplió el plan a todos los niños recién nacidos que no cuenten con cobertura social."Es un día que empezó fuerte; estuvimos en Malvinas Argentinas distribuyendo a pibes y pibas del último año del secundario las computadoras del plan Conectar Igualdad bonaerense y ahora anunciamos la segunda fase del Plan Qunita", celebró Kicillof.Remarcó que la puesta en marcha de este programa , similar al que instaló en 2014 la entonces presidenta Cristina Kirchner, "es una forma eficaz de reducir la mortalidad de recién nacidos".Recordó que, quebrándosele la voz al aludir a la discontinuidad del plan nacional durante el Gobierno macrista.Kicillof recordó al juez de la Corte, quien en Chile dijo que "hay una afirmación que yo veo como un síntoma innegable de fe populista y en mi país se escucha con frecuencia, según la cual detrás de cada necesidad debe haber un derecho (...) No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades"., ironizó Kicillof.Sostuvo que quienes opinan como el juez "ven al populismo como algo que pone límites al crecimiento y que si uno hace números es caro y si es caro es imposible; entonces hay que olvidarlo pero para nosotros garantizar derechos es la inversión más importante que podemos hacer, no endeudarse o fugarla".También se refirió a la tapa dominical del diario Clarín, que tituló que"Cito fuentes, como solemos hacer los que venimos de la academia:más que acusarme a mí, vayan a buscar lo que está diciendo esa fuerza política, lo que prometen en el futuro", afirmó.Enfatizó que"No es amenazar ni asustar a nadie, sino tratar de c", puntualizó.Kicillof prometió a "trabajar por una provincia mejor, el derecho al futuro nos junta, nos impulsa. Vamos a seguir trabajando por más seguridad, escuelas, hospitales".Estuvo acompañado en el acto por el ministro de Justicia,, y su par de Salud,Alak destacó que ", en alusión a que las cunas que se entregan en plan se elaboran en cuatro centros textiles de cuatro penales "Junto al Ministerio de Trabajo fueron capacitados 600 presos que egresarán como técnicos textiles matriculados", dijo Alak y precisó que "cuando recibimos el sistema penitenciario teníamos un 46% de reincidencia y se bajó a 26, el más bajo porcentaje de reincidencia de la Argentina. Y vamos por más".Kreplak destacó quey detalló que en el marco de la primera fase del Plan Qunita "se entregaron 1.440 kits para familias de niños y niñas nacidos con menos de 2.500 gramos en 41 maternidades de la provincia de Buenos Aires".Detalló que"Desde hoy, aquellos que tengan cobertura publica exclusiva, que son el 85%", precisó.