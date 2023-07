Aumentó un 60% la reparación de calefones y lavarropas en Uruguay debido al agua salada

Los técnicos y plomeros montevideanos no dan abasto para responder a los pedidos de reparación de termotanques y alefones. (Foto Diego Izquierdo)

Un aumento de hasta el 60 por ciento en las reparaciones de, afectados debido a que el agua que llega a los hogares contiene un alto contenido de sal proveniente del Río de La Plata, es una de las consecuencias imprevistas que está produciendo la crisis hídrica que vive Uruguay.producto de la baja histórica del embalse Paso Severino a casi el 1% de su capacidad,y zonas aledañas, pero la calidad del líquido está perjudicando los aparatos y canillas de los usuarios."El aumento de reparaciones ha sido muy notorio en los últimos dos meses.Aumentó un 60%, antes veíamos a 10 o 15 personas por día y hoy estamos atendiendo alrededor de 100", dijo a Télam, que brinda el servicio de reparaciones para tres marcas de calefones., cuando antes el máximo era 3 días. Acá, en la planta estamos muy demorados, nos tomamos al menos 4 días para las reparaciones", precisó, y comentó que "es un momento complicado pero la mayoría de los clientes lo entiende".Nicolás, de 32 años y oriundo del barrio Unión, llegó a la planta de Malvín con la resistencia de su calefón en la mano, ya que tuvo que quitarla él mismo por la demora en el servicio a domicilio.No quiero esperar, saqué el repuesto para comprarlo y colocarlo yo, aunque pierda la garantía, pero quiero el calefón para bañarme", se quejó el joven, y se lamentó de que en el local ya no tenían ese repuesto para venderle.Hace unas semanas, el gobierno de Luis Lacalle Pou ordenó laya que miles usuarios eligen comprar los bidones en vez de tomar el agua salada que sale del grifo."Es horrible la situación, terminamos teniendo un costo extra que es comprar el agua, aunque le hayan bajado los impuestos el gasto está igual", criticó Nicolás.José, de 45 años y del barrio La Blanqueada,, aproximadamente."Es una cagada lo que está pasando, hablando mal y pronto.", comentó el hombre mientras metía el artefacto en el baúl de su auto. "Hace tiempo que no consumo agua de la canilla pero se le siente el gusto a sal cuando me baño", afirmó.