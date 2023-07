Cruces, chicanas y pases de factura en JxC por el ferrocarril Sarmiento

Foto: Victoria Gesualdi

El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC) Martín Lousteau volvió a criticar este lunes una de las propuestas de su competidor del PRO, Jorge Macri, quien prometió realizar un, pero el propio mandatario local, Horacio Rodríguez Larreta, consideró factible esa iniciativa.El proyecto fue calificado como "" por el equipo técnico que trabaja junto al senador radical, que, en cambio, propone "" para eliminar las barreras del ferrocarril."El Ferrocarril Sarmiento necesita un plan estratégico serio y viable. Con los equipos de Fundación Argentina Porvenir desarrollamos una propuesta integral que le traerá muchos beneficios a los vecinos: vamos a construir una trinchera para que circulen trenes a bajo nivel, tal como sucede hoy entre Once y Caballito", dijo Lousteau en su cuenta de Twitter.Pero Larreta dijo que, por ejemplo en el barrio de Liniers, "se puede hacer por arriba muy buena parte de la traza. Entrás desde la (avenida) General Paz, hasta que no pasás la autopista tenés que ir a nivel, son una o dos barreras ahí, a la vuelta de San Cayetano. Y después de la autopista subís y tenés un lugar para subir"."En la rampa tenés que tener tierra pública, y están los terrenos ferroviarios de Liniers, que es lo que te permite hacer la rampa hacia arriba. A 800 metros adentro de la ciudad, estás arriba ya. Ocho, 10 cuadras adentro, ya estás arriba", explicó por Radio Con Vos.Consultado sobre si "en lo central tiene razón Jorge Macri", Larreta respondió textualmente:"De ahí vas por arriba hasta los terrenos ferroviarios en Caballito, bajás y entrás en Almagro por abajo, donde en Almagro tenés trinchera ya, a cielo abierto, con lo cual tenés una buena traza entre Liniers (...). Te sacás una punta de barreras, incluyendo la que hoy es la más jodida de la ciudad, que es la de Nazca y Rivadavia", amplió el jefe de Gobierno.Pero desde el sector de Lousteau expresaron su oposición y remarcaron que tienena los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. El precandidato radical compartió una publicación en la que el ingeniero Pablo Belenky -a quien definió como su "especialista en transporte"- critica el viaducto proyectado por Macri."Esta solución no es técnicamente factible, todos los vecinos sabemos que el FFCC Sarmiento es actualmente atravesado por dos viaductos: la AU Perito Moreno a la altura de Lope de Vega y la Av. Gral. Paz", sostuvo Belenky en un artículo de Infobae.Remarcó que pese a estar "en la vorágine de la campaña electoral" se debe "mantener la seriedad en las propuestas" y "evitar defraudar a los ciudadanos con proyectos inviables".Además de criticar el proyecto, el espacio de Lousteau propuso"Esta solución presenta múltiples beneficios: evita la montaña rusa que significaría cruzar la AU Perito Moreno y la Av. Gral. Paz por arriba o por abajo; este tipo de obras tienen un presupuesto cinco veces menor a construir un túnel y tiene un presupuesto similar al del viaducto y, además, permite la posterior construcción de una "losa verde" para generar espacios de recreación y esparcimiento", explica Belenky.Este proyecto es difundido por Lousteau luego de que tratara como "un error" el plan de Macri -a quien enfrentará en las PASO- y dijera que el exintendente de Vicente López "no ha caminado lo suficiente" la ciudad de Buenos Aires."Lo escuché hablar de qué es lo que hay que hacer con el Sarmiento y la verdad que es un error., dijo Lousteau en Radio Con Vos.Pero el secretario de Asuntos Públicos,, alineado con Larreta y Jorge Macri, le salió al cruce y dijo "discutamos ideas sin golpes bajos ni chicanas, Martín Lousteau. La propuesta de Jorge Macri para realizar el viaducto es concreta, necesaria y 100% realizable. Es un megaproyecto que incluso tenemos hoy en la Ciudad y que, sabemos, le cambiará la vida a miles de vecinos".También se sumó a criticar el plan de Macri el jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico porteño,, al calificarlo de representar un "desconocimiento territorial"."Comparto la propuesta de Fundación Argentina Porvenir, quienes asesoran a Martín Lousteau, para renovar y agilizar el paso del Tren Sarmiento en la Ciudad", dijo Rossi en Twitter.