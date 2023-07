Independiente recibe a Newell's con el objetivo de prolongar su buena racha

Foto archivo Julián Álvarez.

Probables formaciones

Independiente, invicto como local en la era de Ricardo Zielinski, recibirá mañana al irregular Newell's Old Boys de Rosario con el objetivo de sumar tres nuevos puntos que lo alejen de la lucha por el descenso en la tabla anual.El partido en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, correspondiente a la 24ta. fecha de la Liga Profesional, se jugará desde las 20 con arbitraje de Ariel Penel y transmisión de cable TNT Sports.Independiente marcha 23° con 25 puntos y viene de empatar con Gimnasia y Esgrima La Plata de visitante, condición en la que no pudo ganar desde la llegada del "Ruso" Zielinski.De local, el equipo muestra otra cara y suma cuatro victorias en las últimas cinco presentaciones.Ricardo Zielinski no contará con Sergio Ortiz ni Kevin López, quienes serán reemplazados por Braian Martínez y Matías Giménez Rojas.Newell's (14º con 30 unidades) llega de perder 2-0 como visitante de Central Córdoba, en Santiago del Estero. Su formación tiene como duda al volante central Juan Sebastián Sforza, quien se recupera de un traumatismo.Si vuelve Sforza, un jugador clave porque le da equilibrio al mediocampo, lo hará por el volante ofensivo Lisandro Montenegro y pasaría Marcos Portillo a la derecha.El DT Gabriel Heinze no dispondrá del lateral derecho colombiano Jherson Mosquera, suspendido por cinco amonestaciones, ni con los lesionados Iván Gómez, Justo Giani y Ramiro Sordo.Independiente: Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Javier Báez, Edgar Elizalde y Ayrton Costa; Baltasar Barcia, Iván Marcone, Martín Serrafiore y Braian Martínez; Martín Cauteruccio y Matías Giménez Rojas. DT: Ricardo Zielinski.Newell's: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Guillermo Ortiz, Gustavo Velázquez, Facundo Mansilla y Bruno Pittón; Lisandro Montenegro o Juan Sforza, Marcos Portillo y Cristian Ferreira; Jorge Recalde y Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.Árbitro: Ariel Penel.VAR: Pablo Dóvalo.Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.Hora de inicio: 20:00.TV: TNT Sports.