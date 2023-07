Estudiantes abre la serie contra Barcelona en Ecuador para llegar a octavos

Foto Eva Cabrera.

Posibles formaciones

Estudiantes de La Plata visita este martes a Barcelona, de Ecuador, por la ida de la serie de la Copa Sudamericana que otorga un lugar en los octavos de final.El partido se jugará desde las 21.00 en el estadio Monumental de Guayaquil, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y será transmitido por ESPN y Star+.La revancha será el martes 18 de julio en el estadio UNO de La Plata y el ganador avanzará a octavos de final de la Sudamericana, donde espera Goiás, de Brasil.Esta serie eliminatoria comenzará a las 19.00 en Chile con el cruce entre Colo Colo y América de Minas Gerais, mientras que en el último turno, desde las 21.30, Corinthians recibirá en San Pablo a Universitario, de Perú.El "Pincha" clasificó a esta instancia de repechaje luego de terminar segundo e invicto en el Grupo C con 14 puntos pero con menor diferencia de gol que el líder Bragantino, de Brasil.El equipo dirigido por Eduardo Domínguez sumó su tercer empate seguido en la Liga Profesional, tras igualar sin goles el sábado pasado contra Racing Club, como local.El "León" se presentará en Guayaquil con la importante baja del defensor Zaid Romero, quien sufrió un esguince de tobillo derecho ante la "Academia".Domínguez podría optar por Juan Cruz Guasone pero todavía no dio indicios del probable equipo y lo definirá directamente en Ecuador.Barcelona de Guayaquil es uno de los terceros que "bajó" de la Copa Libertadores de América y se jugará la posibilidad de seguir en la Sudamericana.El equipo "amarillo" ganó un solo partido de seis en el Grupo C que compartió con Palmeiras, Bolívar y Cerro Porteño.Hace un mes, el equipo es dirigido interinamente por Segundo Castillo y Pablo Trobbiani, hijo de Marcelo y exjugador de Boca Juniors, quienes asumieron tras la renuncia del cordobés Fabián Bustos.El equipo está en medio de la pretemporada y no compite desde el pasado 29 de junio, cuando cerró su participación en la fase de grupos de la Libertadores.En la posible formación titular estarían los argentinos Javier Burrai, Luca Sosa y Francisco Fydriszewski, más el ecuatoriano (ex jugador de Independiente) Fernando Gaibor.Barcelona y Estudiantes compartieron grupo en la Copa Libertadores en 2015 y 2017. El "Pincha" se impuso en los dos últimos partidos disputados en Guayaquil: 2-0 en 2015 y 3-0 en 2017. En total, jugaron 6 veces, con 4 triunfos de Estudiantes (3 de ellos de visitante) y 2 victorias de Barcelona, ambas en La Plata.Barcelona: Javier Burrai; Pedro Pablo Perlaza, Carlos Rodríguez, Luca Sosa y Segundo Portocarrero; Leonai Souza, Fernando Gaibor, Damián Díaz; Adonis Preciado, Janer Corozo y Francisco Fydriszewski. DT: Segundo Castillo.Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy o Eros Mancuso, Santiago Nuñez, Luciano Lollo, Juan Cruz Guasone y Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Santiago Ascacíbar y Jorge Rodríguez; Mauro Boselli y Benjamín Rollheiser. DT: Eduardo Domínguez.Hora: 21.00Estadio: Monumental (Guayaquil)Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)VAR: Ángelo Hermosilla (Chile)TV: ESPN y Star+.