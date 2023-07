La industria, el empleo y el ahorro de divisas: el valor estratégico del gasoducto

Foto: Pepe Mateos

El acto se realizó en la ciudad bonaerense de Salliqueló, ubicada a más de 500 kilómetros al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, en coincidencia con la conmemoración de la Declaración de la Independencia.

Funcionarios y dirigentes políticos coincidieron este lunes en destacar la importancia de la construcción deltanto para el desarrollo de la industria local como para la generación de empleo y el ahorro de divisas.La, dejó claro el sentido de la realización del gasoducto, al remarcar que no es para priorizar la exportación de gas sino para satisfacer las necesidades "del mercado doméstico", a fin de bajar los costos para las industrias y usuarios residenciales y crear "miles de puestos de trabajo"., enfatizó Royon, en alusión tanto a la primera etapa ya inaugurada como a la segunda, cuya licitación se anunció ayer, así como las obras de la Reversión del Norte.En declaraciones a FM La Patriada, la funcionaria sostuvo que la razón de su construcción es para que la industria argentina,"El costo de este gasoducto el Estado argentino lo recupera en menos de dos años, es increíble lo rápido que se recupera con ahorro de importaciones y de subsidios", destacó, al tiempo que ponderó la importancia de la obra "no solo para el desarrollo de Vaca Muerta sino para todo nuestro país, porque la energía, claramente, es la base para el desarrollo de todas las industrias".Por su parte, el, destacó que con la puesta en funcionamiento del GPNK queda claro que "hay una Argentina que apuesta a agregar valor y mover la industria", y comparó la propuesta política del oficialismo con la "del espacio neoliberal" de la oposición."Lo más importante es este mensaje unificado de una Argentina que apuesta a agregar valor, a mover la industria como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo del país", indicó Salvarezza a El Destape radio.El funcionario subrayó asimismo "el agregado de innovación y tecnología como uno de los desafíos que tiene el país para crecer".En tanto, la, consideró a la obra como un "hito en la conquista de la soberanía energética".En diálogo con Télam Radio, la precandidata a diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe señaló que los pasos para convertir en realidad el gasoducto "nos van trazando el camino por el que debemos continuar".En este sentido, resaltó la importancia de que los recursos naturales de la Argentina "estén al servicio de la generación de empleo, del desarrollo, de la industria nacional".Por su lado, la, valoró "el empuje" de Agustín Gerez, el presidente de Enarsa y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner" para realizar las obras del gasoducto."Hubo un empuje muy importante del Gobierno para cambiar la cuestión y aumentar esos 573 kilómetros a una red de gasoductos que ya tiene más de 16.000 kilómetros que atraviesa todo el país", expresó Garibotti a radio Provincia.Agregó que "la idea es que este caño sirva tanto para evitar importaciones como para poder llevar al norte del país gas natural que hoy depende casi exclusivamente del gas proveniente de Bolivia".En la misma línea, el, destacó que el GPNK "es la obra más importante de los últimos 50 años" y que "va a permitir empezar a sacar esa producción tan importante que Vaca Muerta tiene"."Es muy importante y fundamental porque cuando uno habla de, que es la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo del mundo, esa producción solamente puede monetizarse tanto para el consumo energético de los argentinos como para exportar y transportar", expresó Susbielles en declaraciones a FM La Brújula 24.