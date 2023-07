Rossi le respondió a Macri por sus criticas a la obra del gasoducto. Foto: Archivo

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, destacó este lunes que la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), sobre quien consideró que, "si hubiera tenido un poquito de pudor, debería haberse llamado al silencio"."Es una obra estratégica, sin duda, de las más importantes de los últimos tiempos en la Argentina. Fue un día de muchísima felicidad. Siempre celebramos el Día de la Independencia, y ayer la honramos",en declaraciones formuladas a El Destape Radio.(JxC) respecto de los plazos para esa inauguración.Rossi recordó que"No dejaron preparada una obra, dejaron preparado un negocio; es la lógica del macrismo; cada vez que dicen algo, es que hay un tipo de negocio detrás.o en todo caso celebrar la concreción de una obra estratégica para la Argentina", remarcó.Además,"Macri no cuenta la verdad. Debería haber dicho que en el 2019 tuvo la posibilidad de hacerlo y no lo hizo por la imposición del FMI. No sólo se endeudó exageradamente sino que acepto cada una de las condiciones", agregó.El pasado domingo, tras la inauguración del GPNK en Salliqueló,Rossi contrapuso que el gasoductodel presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, "inclusive ante las presiones del FMI que decía que este semestre no había que hacerlo porque perjudicaba las metas de superávit fiscal".También ponderó que, y consideró que "el apoyo" que Massa recibió "de parte de ella es de una contundencia indubitable. Fue muy elogiosa"., reamrcó.Por otro lado, subrayó que JxC está llevando la verdadera "campaña del miedo", al señalar que tanto la precandidata a presidenta Patricia Bullrich como Gerardo Moralers, compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, "amenazan que van a reprimir"."Morales lo esta haciendo en Jujuy y Bullrich lo dice permanentemente, si no se cumple lo que ella dice. Hay que evitar ese país que ellos imaginan", afirmó.