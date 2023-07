Colón y Belgrano se enfrentan en Santa Fe para salir de la mala racha

Se enfrentan Colón y Belgrano. / Foto: Luis Cetraro.

, golpeados por dos derrotas consecutivas sin convertir goles,este lunesen un partido de la 24ta. fecha de la Liga Profesional.El juego en el estadio Brigadier Estanislao López comenzará a las 16.30 con el arbitraje de Franco Acita y transmisión de TNT Sports."Sabaleros" y "Piratas" disponen una oportunidad de levantarse de duros goles recibidos en los compromisos recientes.Colón llega de recibir una goleada de Racing Club (0-4) en casa y una posterior derrota con el líder River Plate (0-2), de visitante. Los dirigidos por Néstor Gorosito suman tres partidos sin ganar, con apenas un triunfo en las últimas ocho jornadas.La racha negativa lo involucró en la pelea por no descender mediante la Tabla Anual. Con 24 puntos junto a Vélez, Unión y Banfield, se ubica a cinco unidades de Huracán, que de momento perdería la categoría.Belgrano cayó en el clásico con Instituto (0-1) y luego con Barracas Central en Barrio Alberdi (0-2). Acumula cinco derrotas en fila como visitante (Independiente 0-2, Boca 0-2, Platense 0-1, Defensa y Justicia 0-2 e Instituto).Ambos realizarán modificaciones obligadas por suspensiones. El local no contará con Facundo Garcés ni Ramón Ábila; mientras que en la visita no estará disponible Ulises Sánchez.En Primera División jugaron 27 veces con un balance de doce triunfos, ocho derrotas y siete empates en favor de los santafesinos.(Santa Fe): Ignacio Chicco; Erik Meza, Gian Nardelli, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Cristian Vega y Carlos Arrua; Facundo Farías; Jorge Benítez y Santiago Pierotti. DT: Néstor Gorosito.(Córdoba): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Nicolás Meriano y Alex Ibacache; Guillermo Pereira, Santiago Longo, Tomás Castro y Bruno Zapelli; Fabián Bordagaray y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.Árbitro: Franco Acita.VAR: Fernando Echenique.Estadio: Colón de Santa Fe.Hora de inicio: 16.30.TV: TNT Sports.