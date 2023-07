Massa: "Asumí como ministro de Economía porque sentí una responsabilidad patriótica"

Captura de TV.

Massa en la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló / Foto: Pepe Mateos.

Foto: Pepe Mateos.

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó este domingo que al asumir el cargo en la cartera nacional sintióy señaló queAdemás, indicó que "tenemos que encarar nuestro programa de gobierno con convicción y alegría" porque los que critican son los que "no están acostumbrados a hacer"., señaló Massa respecto al momento en que asumió la titularidad del ministerio de Economía, en agosto del 2022.En una entrevista para C5N, que contó con la presencia en el piso de su esposa y presidenta de Aysa, Malena Galmarini, recordó también Massa que antes de tomar el cargo lo habló con su familia: "Mi viejo me dijo 'hacelo por tu patria, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, no andar midiendo'"., añadió.Sobre su gestión a cargo del ministerio en el último año, indicó que ", expresó.Al respecto, señaló que "tenemos que repensar el programa con el Fondo porque es inflacionario, estamos haciéndolo. Estamos muy cerquita de ponernos de acuerdo"."Argentina tiene una dinámica donde hay 3 dólares que definen precios: dólar oficial, dólar financiero y dólar blue. Cada vez que tuvimos ataque de mercado en los últimos 9 meses, tuvimos después al mes pico inflacionario", explicó el ministro Massa.En esa línea, afirmó que "cuando uno hace algo pensando en el poder de la gente, el poder del que tenés enfrente no te importa", sino que "l"Tenemos que encarar nuestro programa de gobierno con convicción y alegría, ir para adelante en función de lo que creemos, no importa lo que digan aquellos que defienden otros intereses", aseveró.Y cuestionó:Además, señaló que "el crecimiento se define en la cantidad gente estudiando, la cantidad de gente con trabajo registrado y de calidad, la cantidad de empresas que tu país genera con valor agregado, porque la discusión es crecimiento y desarrollo con inclusión".Y marcó que el "objetivo es juntar los dólares para pagarle al Fondo, sacarlo de Argentina y legislar que ningún gobierno pueda volver a tomar deuda sin aprobación de 3/4 del Congreso".En ese marco, diferenció", ironizó en referencia al gobierno de Mauricio Macri.Respecto a su postulación presidencial, Massa indicó que "el problema no es el quién sino qué hacer: hay dos modelos de país en juego, hay quienes pretenden transformar a Argentina en un exportador nada más y por otro lado, un modelo de desarrollo económico con mirada federal".En esa línea, recordó que trabajó "muchísimo con Néstor Kirchner los 4 años (de su gobierno), él planteaba un proyecto de país como un proceso, no en términos personales"."Nosotros tenemos que plantear un proyecto de hidrocarburos, generación de empleo, infraestructura alrededor del turismo como negocio, industrias. Ponerle valor agregado a nuestros minerales, ponerle pisos al campo con bio y nano teconología, transformar el gas en energía, aumentar el proceso de participación política", expresó.Y señaló queTambién indicó que habla "mucho con Cristina" Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, y la consideró "alguien que tiene todos los galardones puestos en su traje de guerra"."Tiene una mirada puesta en el mediano y largo plazo del país sin el análisis egoista, eso la describe y me parece importante. Ya sabemos que entiende bien los conflictos de poder. Ella tiene que aprovechar explicarle a las nuevas generaciones que se nos va la patria con esto", manifestó Massa.Por otra parte, recordó que ""Cuando miro para atrás y recorro siento que no pase al pedo. Me voy a romper el alma, me equivoco porque soy humano y no tengo vergüenza en pedir perdón, orgullo vas a sentir de votarme", aseguró el precandidato presidencial oficialista.En esa misma línea, se refirió a la inseguridad en el país y su paso como intendente de Tigre: "Hablan de garrote pero con prevención se logra mucho más. Los que sufren la inseguridad son nuestros laburantes, compañeros, mujeres víctimas de violencia"."Los resultados son los que terminan definiendo y la gente aprueba o no, nosotros vinimos a hacer", completó.