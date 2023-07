El oficialismo de El Salvador celebró primarias con la única precandidatura de Bukele

Bukele ira por la reelección en 2024

El partido oficialista de El Salvador, el conservador Nuevas Ideas (NI), celebró este domingo elecciones internas en las que sólo participó la precandidatura del presidente Nayib Bukele, un trámite legal para buscar su reelección en 2024 en medio de un debate sobre si la Constitución prohíbe o no un segundo mandato consecutivo., escribió el partido en su cuenta de Twitter.", sostuvo en su página en Facebook.La ley obliga a los partidos que pretenden participar en las elecciones de 2024 a efectuar elecciones internas para definir a sus candidatos.A falta de contrincantes, Bukele será el candidato de NI y lo acompañará en la fórmula el actual vicepresidente, Félix Ulloa., una sentencia que desató la polémica sobre su legalidad.La Constitución salvadoreña recoge que no pueden presentarse a las presidenciales "el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial", informó la agencia de noticias AFP., a pesar de las críticas que recibió por parte de organizaciones de derechos humanos.El NI elegirá también este domingo a los postulantes que competirán en los comicios legislativos y municipales, además de los candidatos a diputados para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).Otros partidos políticos minoritarios que planean presentarse en las elecciones generales del próximo año anunciaron que realizarán la próxima semana sus elecciones internas., mientras que las de concejos municipales y del Parlacen se celebrarán el 3 de marzo de 2024.Recientemente, por impulso del gobierno de Bukele,Ambas medidas entrarán en vigor en mayo del próximo año.