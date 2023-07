Marcharon en Resistencia para pedir que el matrimonio Sena no reciba prisión domiciliaria

Gloria Romero encabezó una nueva marcha, esta vez para impedir que el matrimonio Sena obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria / Foto: Pablo Caprarulo.

La mamá de Cecilia Strzyzowski dijo en la manifestación que el matrimonio Sena debe seguir detenido en una cárcel común / Foto: Pablo Caprarulo.

de la capital provincial, que se le niegue la prisión domiciliaria por temas médicos a los suegros de la víctima, quienes son dos de los siete detenidos que hay en la causa por el femicidio de la joven."Esta fue una marcha improvisada por el tema que se está pidiendo la domiciliaria.expresó Gloria en diálogo con el canal de noticias Crónica TV, rodeada de los casi 400 manifestantes que la acompañaron frente a las oficinas del Ministerio Público chaqueño.La convocatoria, donde los presentes portaban globos rosas y pancartas que decían "Justicia por Cecilia" y "Perpetua para los culpables".Gloria, que vestía una remera de la Selección Argentina de fútbol y una gorra con la imagen de su hija, dijo estardonde la mujer manifestó desde la cárcel que ella y su esposo están detenidos "siendo inocentes" en una causa "armada por el partido judicial y radicales"."Lo que más me preocupa de esa carta es que se está cumpliendo y el circo que están haciendo para darles la domiciliaria. Cuando hay plata se puede hacer todo...opinó Romero.Además,, a la vez que señaló que "todavía no se sabe nada" de su hija.Si Emerenciano sale a la calle, mi vida ya no vale nada. Yo soy kamikaze y estoy jugada. Si ellos están libres, me debería ir del país", cerró.