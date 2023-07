Biden llegó a Londres, escala antes de la cumbre de la OTAN

Biden realizó una escala en Londres antes de viajar a Vilnius. Foto: Archivo AFP

Biden conversó con Erdogan y se reunirán en la cumbre de la OTAN El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que bloquea la adhesión de Suecia a la OTAN, se reunirá al margen de la próxima cumbre de la alianza atlántica en Lituania con el presidente estadounidense Joe Biden, anunció este domingo la presidencia turca.



"Los dirigentes acordaron reunirse cara a cara en Vilna y discutir detalladamente sobre las relaciones bilaterales entre Turquía y Estados Unidos y sobre cuestiones regionales", explicó el comunicado.



Biden y Erdogan conversaron telefónicamente hoy acerca de la eventual incorporación de Suecia a la OTAN y la posible entrega de aviones de combate F-16 a Turquía por parte de Estados Unidos.



La cumbre, que tendrá lugar el martes y el miércoles, estará precedida por una reunión de Erdogan con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, mañana, organizada por la OTAN.



Kristersson espera convencer a Erdogan de que Turquía retire sus objeciones a la adhesión de Suecia a la alianza.



La oficina de Erdogan dijo que no era "correcto" relacionar el deseo de Turquía de adquirir aviones de combate estadounidenses, para lo que se necesita la aprobación del Congreso de Estados Unidos, con la eventual incorporación de Suecia a la OTAN.



Turquía y Hungría son los únicos países de la OTAN que se oponen a la adhesión de Suecia, pese a las medidas emprendidas por el país escandinavo para satisfacer las peticiones del gobierno turco, incluyendo una reforma de su Constitución y la adopción de una nueva ley antiterrorista.



Erdogan considera que Suecia es demasiado benevolente con los militantes kurdos que alberga en su territorio, y que el gobierno turco califica de "terroristas".



"El presidente Recep Tayyip Erdogan declaró que Suecia dio pasos en la buena dirección al modificar la legislación antiterrorista. Pero los simpatizantes de la organización terrorista PKK continúan manifestándose libremente [en Suecia] para ensalzar el terrorismo, lo cual anula las medidas tomadas", indica el comunicado, informó la agencia de noticias AFP.



Los líderes acordaron reunirse en persona en la próxima cumbre de la OTAN en Vilna, y discutir en detalle las relaciones bilaterales de ambos países, así como las cuestiones regionales.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este domingo a Londres, donde se reunirá el lunes por separado con el rey Carlos III y el primer ministro del Reino Unido, Rishique tendrá como eje la invasión rusa de Ucrania.Biden, que despegó a bordo del avión presidencial Air Force One desde una base militar en Delaware,El Air Force One aterrizó este domingo por la noche en el aeropuerto de Stansted, en el norte de Londres, según la agencia de noticias AFPpor primera vez desde su coronación, en mayo, en la que Biden estuvo representado por su esposa Jill Biden. en el Castillo de Windsor.El encuentro de los jefes de Estado será en el Castillo de Windsor, y está previsto que aborden principalmente temas ambientales, según la Casa Blanca.Luego,según el programa oficial.El corazón de la gira de Biden será ladonde los aliados occidentales discutirán sobre su apoyo a Ucrania contra la invasión rusa, que inició el 24 de febrero del año pasado.afirmó en una entrevista emitida este domingo por la mañana por la televisora estadounidense CNN en la que dijo que era "optimista" sobre una pronta adhesión de Suecia a la alianza.Para superar las reticencias deel presidente estadounidense mencionó una solución que podría pasar por una modernización de la flota de F-16 turcos."Estoy tratando de lograr algún tipo de consenso en el que fortalezcamos a la OTAN a través de las capacidades militares tanto de Grecia como de Turquía y permitamos la entrada de Suecia, pero aún no está hecho", detalló Biden.El proceso de adhesión requiere la unanimidad de los miembros., estimó el presidente."Estaríamos en guerra con Rusia si ese fuera el caso", advirtió Biden.