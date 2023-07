Fue “sembrado” en Cusco el legendario líder campesino peruano Hugo Blanco

Los restos de Blanco llegaron a Cuzco este domingo. Foto: Facebook CCP

Foto: Facebook CCP

El cuerpo del legendario líder de izquierda peruano Hugo Blanco, fallecido hace dos semanas en Suecia, descansa desde este domingo en Cusco, su departamento natal y en el que durante seis décadas libró sus mayores batallas en defensa de los campesinos.y, tras una despedida en la sede la Confederación Campesina de Perú, de la que fue cofundador,, en donde, siguiendo tradiciones del lugar,Organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares se movilizaron para despedir al dirigente, lo que contrastó con un silencio de la mayoría de la prensa convencional, que, con algunas excepciones, se limitó a reseñar el deceso de quien fuera guerrillero, constituyente, senador y candidato presidencial., una de los principales referentes de la izquierda en Perú., quien fue parte de las guardias de honor durante los actos en Lima.Blanco nació en 1934 en Cusco, la capital histórica de Perú, en una familia tradicional de clase media. Aunque mestizo, se identificó desde chico con los indígenas quechuas de la zona y se convirtió en la práctica en uno más de ellos.Un terrateniente marcó con fuego con sus iniciales las nalgas de un peón. Ese hecho, corriente en la época, fue un parteaguas en la vida del entonces niño Hugo, quien, según su propio relato, se dedicó a buscar justicia para los postergados.Tras terminar la secundaria en el tradicional Colegio Nacional de Ciencias de Cusco (Cienciano), el luego líder de izquierda se fue a La Plata, en la Argentina, para formarse como agrónomo en la universidad. Empero, sumarse a la resistencia contra el golpe a Juan Domingo Perón en 1955 lo hizo salir del país sin terminar la carrera., aunque, según admitiría luego, lo hizo sin saber, porque estaba más interesado en la práctica revolucionaria que en la teoría.En 1962, bajo la efervescencia de la Revolución Cubana,, lo que se considera el embrión, con características propias, de un movimiento guerrillero.. Se le quiso dictar pena de muerte, pero la reacción internacional lo impidió. Condenado a 25 años de cárcel en 1963, fue sin embargopor el gobierno del general Juan Velasco Alvarado (1968-75)., al que convirtió, gracias a sus habilidades como orador, en un foro contra los abusos de los hacendados.que, con fuerte presencia de la izquierda de diversos matices,tras lo cual tuvo larga presencia comoLa lucha, además del período de prisión, le costóni su estilo de vida a la usanza quechua.afirmó sobre los años de brillo de Blanco la periodista Maritza Espinoza, quien recordó que el fallecido era un “rockstar” que generaba pasiones en sus seguidores y obtenía espacio incluso en medios de la derecha.“Tuvo errores, pero, que se haya sabido,comentó Espinoza, quien coincidió con varios analistas en destacar la consecuencia y la lealtad a los principios como las mayores virtudes del dirigente trotskista, que además cosechó en su tiempo seguidores en otros países latinoamericanos.Considerado un radical por sus adversarios, incluso dentro de la misma izquierda, Blanco no dio su brazo a torcer ni cambió posturas, incluso cuando las dinámicas políticas las hicieron caer en la impopularidad.afirmó en una entrevista sobre su posición frente a la lucha armada.Casi nonagenario y con diversos problemas de salud, Blanco viajó a Suecia para reunirse con hijos y nietos que nacieron en ese país, pero allí el cuadro médico se agravó y no pudo regresar con vida. Con complicaciones al no tener cobertura social sueca, la familia tuvo incluso que recurrir a la solidaridad de amigos y seguidores.En países como Francia y Suecia, pequeñas concentraciones honraron en estos días la memoria de Blanco, mientras diversas personalidades, organizaciones y foros rendían tributo a una lucha que quedó plasmada en imágenes en el documental de cine “Hugo Blanco, Río Profundo”.La ceremonia de entierro de los restos, conocida en la zona como “sembrado”, concretó el explícito anhelo del líder de que su cuerpo quede para siempre en la región que tuvo en su suelo al epicentro del Imperio Inca.