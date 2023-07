Pidieron prisión preventiva para los dos detenidos por el crimen del comerciante de Padua

Los detenidos Walter Rodríguez Sierra y Gustavo Mac Dougall. Foto: Archivo.

La casa de San Antonio de Padua donde fue asesinado Gabriel Izzo. Foto: Archivo.

El hecho

Los fiscales que investigan el crimen de, el comerciante asesinado durante un asalto cometido el 9 de junio pasado en su casa en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua, pidieron este domingo la, mientras que continúan prófugos otros dos sospechosos, informaron fuentes judiciales.El requerimiento fue efectuado por los fiscales Marisa Monti y Claudio Oviedo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón, quienes acusaron a(49) de ser "coautor penalmente responsable" del "homicidio criminis causae" de Izzo, mientras que(53), alias "El uruguayo", fue señalado como "participe necesario" del mismo.Ahora, el juez de Garantías 2 de dicho departamento judicial, Ricardo Fraga, tendrá cinco días para responder el pedido del Ministerio Público.Tanto Rodríguez Sierra como Mac Dougall ampliaron ayer sus declaraciones indagatorias ante los fiscales de la causa, donde el primero de ellos volvió a ratificar su inocencia, mientras que el segundo reafirmó ser solo el chofer de la banda y que nunca entró a la vivienda del comerciante asesinado.Al respecto, Javier Baños, abogado defensor de "El Uruguayo",y que nada tuvo que ver con el crimen de Izzo, sino que sólo "vendió el auto" empleado por la banda criminal.También, en la víspera, el juez Fraga resolvió excarcelar a Gustavo Damián Potenza, alias "Chevecha" , quien habia sido imputado por el crimen y se encontraba detenido desde el 17 de junio pasado, tras allanamientos realizados en una vivienda en la localidad de Pontevedra.Según dijeron a Télam los voceros,"Quedó claro en la investigación que el acusado no estuvo en el auto Volkswagen Gol Power que llegó a la escena de la entradera", dijeron los informantes.Por otro lado,(25), alias "Tiki", quien fue herido en una pierna con un balazo disparado por la víctima,(30), según fuentes judiciales.Además,que solo fue identificado como "Rodrigo, el paraguayo".Según los fiscales Monti y Oviedo, el hecho ocurrió el viernes 9 de junio a las 3 de la mañana en una casa de la calle Italia 1077, a pocas cuadras del centro de San Antonio de Padua, donde vivía Izzo, dueño de un aserradero, junto a su esposa Silvana Andrea Petinari (56), hija del propietario de una empresa dedicada a la fabricación de acoplados, volcaduras y semirremolques en Merlo.Allí, dtipo americana de la casa e ingresaron, tras lo cual sorprendieron al matrimonio.Afuera,como "campana".Según las fuentes,: una pistola Bersa calibre .40 y un revólver .38, y salió de la habitación para ver qué sucedía.En ese contexto, el comerciante se enfrentó con los delincuentes, quienes le dispararon con armas de fuego y además lo apuñalaron.La víctima también disparó, aunque sólo con el revólver dado que la pistola se le trabó y aparentemente no alcanzó a herir a nadie, añadieron los voceros.a raíz de las lesiones de bala y también de arma blanca que los delincuentes le provocaron, mientras que su esposa fue apuñalada y golpeada.En la vivienda también se encontraba la madre de la mujer herida, Elsa Otruba de Petinari (83), quien resultó ilesa ya que no salió de la habitación.en el que huyeron los ladrones, y también fueron apresados su hijo y un joven de 18 años, quienes fueron liberados.Es que el auto, que quedó filmado por cámaras de seguridad municipales, fue hallado precisamente frente al local comercial perteneciente a Rodríguez Sierra.Sin embargo,, sino que era utilizado por sus empleados de sus comercios.El informe de autopsia reveló que el empresario recibió cuatro impactos de bala (el mortal en el cuello) y un cotejo balístico estableció que, situada en Gervasio Pavón al 3500 de Castelar Sur,Por su parte, el 27 de junio pasado, la viuda del comerciante fue dada de alta tras permanecer más de dos semanas internada.