Flavia Royón: "El gasoducto es el primer paso al autoabastecimiento del país"

La secretaria de Energía,, destacó que la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner representa el "primer paso al autoabastecimiento del país" y que representa una fuerte "apuesta" al desarrollo de la industria nacional y a un modelo productivo."El gasoducto es el primer paso al autoabastecimiento pero también hacer gasoductos e infraestructura de gas implica discutir un modelo de desarrollo para nuestro país, no es únicamente poner un caño tras otro y hacer llegar el gas con una garrafa o un tendido sino que se trata del desarrollo productivo nacional: trata de industria de las bodegas, de la industria turística y agroalimentaria", dijo Royón a Radio 10.Además, la secretaria se refirió al impacto de la obra en materia económica y a sus principales beneficios entre ellos el ahorro de dólares por la compra de gas a otros países, precios mas económicos para los ciudadanos y su potencial exportación."Argentina hoy esta transitando una situación compleja en materia económica pero lo paradójico es que el país tiene problemas al corto plazo pero no estructurales. Tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo pero necesitamos una infraestructura para que pueda dar un salto en su desarrollo, esto posibilita el ahorro de dólares y apostar a nuestra industria argentina que es mucho mas barato", señaló la funcionaria., "primero a nuestros países vecinos y luego, con el proyecto de ley de GNL que presentamos en el Congreso, al mundo".Royón recalcó que para que Argentina crezca es necesario una infraestructura con "este criterio de invertir, desarrollar y potenciar".En lo que respecta a la segunda etapa del gasoducto -que unirá el oeste bonaerense con la localidad santafesina de San Jerónimo, y la reversión del gasoducto del noroeste, Royón dijo que en el corto plazo se pondrá en marcha la licitación de las obras."El segundo tramo de Buenos Aires a Santa Fe posibilitará un nuevo salto de producción, la indicación del ministro (Sergio Massa) es que este licitado antes del mes de agosto y la responsabilidad de terminar este tramo estará en la próxima gestión, Nosotros creemos en este modelo de inversión en infraestructura de obra publica y vamos a dejarlo lo más en caminado posible para qué la próxima gestión pueda terminarlo y tengan su financiamiento garantizado", remarcó la secretaria.