El Gobierno y el agro en la mira por "la peor" crisis hídrica en Uruguay

Foto: Severino Florida

Foto: Severino Florida

Foto: Diego Izquierdo

Científicos y ambientalistas de Uruguay aseguraron que la crisis hídrica que enfrenta Montevideo y el área metropolitana, con más de 400 desvíos de arroyos y ríos, y recordaron que el acceso al agua potable "es un derecho básico" en el país desde 2004."Estamos en una crisis gravísima, la peor de Uruguay en su historia. Se combina la escasez de agua con la mala calidad ya que por la sequía se ha empezado a tomar agua del Río de La Plata que es salobre",Meerhoff aseguró quey remarcó que el país venía experimentando "mayor sensibilidad a los factores externos""Las olas de calor fueron muy intensas y hubo una caída histórica de las precipitaciones, peroy limitar otros usos del agua", aseguró la científica., por lo que la gente que puede compra bidones en los supermercados pero quienes no pueden afrontar ese costo deben seguir consumiendo esa agua, exponiéndose a peligros en la salud."No puede resolverse esta crisis según el poder adquisitivo de las personas", criticó Meerhoff., que integró la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida que en 2004 logró la modificación de la Constitución para colocar al agua potable como un derecho básico,"No tiene nada de sorpresivo, es un proceso de más de 20 años en que nuestros recursos hídricos vienen siendo saqueados por el agronegocio y las multinacionales. Desde 2004, el agua para consumo humano tiene prioridad sobre otros usos pero esto nunca se dio", aseveró la activista.Sosa explicó que"Todos los emprendimientos toman agua de los ríos. La gestión de los recursos hídricos fueron decisiones políticas, no es una cuestión ambiental. Nadie pensó en la gente, era obvio que nos íbamos a quedar sin agua", opinó.El pasado sábado,y sostuvo que "era predecible por el modelo económico".Ferreira comentó que en Uruguay"Las cuencas de los arroyos fueron copados por el modelo agroindustrial. Los desvíos son para la producción cárnica, las arroceras y las frigoríficas", denunció.Ferreira aseguró que, y alertó que la falta de agua puede poner en peligro la producción de alimentos en el país.La activista social también criticó"Fue publicidad engañosa, el Estado se hace cargo pero al bajar impuestos no modificó las ganancias de las empresas", aclaró.Por último,"Esta sequía se manifiesta por el cambio climático pero es una excusa, se dice eso como si fuera algo que no controlamos. Si controlamos la deforestación o la extracción de agua de las cuencas", afirmó Ferreira."Nosotros no tenemos agua para tomar pero las industrias siguen teniendo agua, todos los acuíferos del Uruguay están tomados por las 7 pasteras", criticó Sosa y aseguró que "las decisiones políticas que se tomaron son contrarias a lo que se estableció en 2004"."Las cuencas hay que gestionarlas bien, va a requerir decisiones políticas y fuertes inversiones. No debemos quedarnos sólo en la crisis de hoy porque el problema llegó para quedarse", concluyó Meerhoff.