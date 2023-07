Se incendia una cooperativa de cartoneros en Villa Fiorito

Un galpón perteneciente a una cooperativa de reciclado de Villa Fiorito en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Foto: Nacho Sánchez

Un galpón perteneciente a una cooperativa de reciclado de Villa Fiorito, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, se encuentra afectado por un incendio en el que no se reportaron víctimas fatales ni heridos.De acuerdo a lo informado por integrantes de la cooperativa, las máquinas del depósito se encontraban "apagadas" debido a que en el lugar no se realizan actividades."Esta cooperativa tiene más de 12 años y pedimos un (personal de) seguridad porque siempre nos faltan cosas", declaró uno de los integrantes de la cooperativa de cartoneros.Por su parte,Liuzzi indicó que en el lugar hay mucho papel, cartón y aerosoles que "dificultan el trabajo de los bomberos" y agregó que el incendio "afectó a un depósito cerrado" y "un depósito a cielo abierto".En este sentido, el jefe de bomberos afirmó que los terrenos linderos al predio incendiado "no corren riesgo" y agregó que pese a la magnitud de las llamas, "el incendio será controlado"., enfatizó el jefe de bomberos, quien confirmó que el galpón afectado "se derrumbó".El galpón es un ecopunto del municipio de Lomas de Zamora, en donde trabaja la cooperativa Jóvenes en Progreso, que agrupa a 160 cartoneros y cartoneras de Villa Fiorito, que realizan un servicio de puerta a puerta y recolección en grandes generadores de la zona., declaró Paola Godoy, presidenta de la Cooperativa Jóvenes en Progreso.En el lugar trabajan 10 dotaciones de bomberos de distintas zonas del sur del conurbano bonaerense y trabajan en el lugar 25 bomberos, mientras que se investiga el origen del foco ígneo.