La cruenta puja entre Losada y Pullaro arrastra a Juntos por el Cambio

La recta final hacia las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias (PASO) de Santa Fe, que se celebrarán el 16 de julio para definir candidatos a gobernador, muestra un fuerte contraste entre la campaña sin golpes bajos del peronismo y la cruenta puja que animan los radicales Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, que involucra a los referentes nacionales de Juntos por el Cambio (JXC)., lo que supuso un interrogante sobre las posibilidades del frente que concurrirá a los comicios bajo la denominación "Unidos para Cambiar Santa Fe".Losada apuntó a audios obtenidos a través de escuchas legales -que en marzo fueron difundidos por el canal de noticias A24- que, entre otros, captaron, a quien la Sala IV de la Cámara Federal le ratificó una condena a diez años de prisión como partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes.La seriedad de la situación acaparó la atención de la campaña rumbo a las PASO y provocó la intervención de referentes como Patricia Bullrich y Mauricio Macri, posicionados del lado de la periodista, dándole a la interna santafesina un cariz nacional.Las visitas de la exministra de Seguridad han sido constantes y se prevén otros dos encuentros con Losada, a diferencia de lo ocurrido con su adversario en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, quien le dio su apoyo a Pullaro pero no tiene prevista ninguna actividad en la provincia en la última semana de campaña.La pelea también tuvo su costado judicial, ya que Losada realizó el mes pasado una presentación ante el Tribunal Electoral Provincial para denunciar una "campaña sucia", en tanto Pullaro querelló a responsables de páginas web por la publicación de supuestas "fake news".Los cuestionamientos a Losada a través de la web se centraron en que reside en Nordelta y no en Santa Fe, en su falta de experiencia para el cargo y en traslados en costosos vuelos privados para asistir a reuniones en Reconquista y Venado Tuerto.La alternativa a los dos postulantes radicales es la socialista Mónica Fein, ex intendenta de Rosario, quien terció en la disputa y sostuvo que sus adversarios en las primarias "van a tener que pedirle perdón al pueblo de Santa Fe por el circo que están montando, una discusión sin sentido manejada por sus jefes porteños".Con ese estado de cosas, las elecciones del domingo decidirán quién será el candidato opositor para las generales del 10 de septiembre, pero una vez conocido ese resultado la incógnita pasará por saber si los principales alfiles del denominado "frente de frentes" se unirán para la campaña o si Losada cumple su anuncio.Además, otro interrogante es la actitud del votante socialista de cara a las elecciones generales, ya que posee una mirada más progresista e incluso la sola asociación con el PRO y la UCR generó un cisma partidario que derivó en la salida de figuras como Claudia Balagué (ex ministra de Educación de Miguel Lifschtiz), quien se alió con el periodista Carlos Del Frade en el Frente Amplio por la Soberanía.Las cosas están más calmas en "Juntos avanzamos", donde el peronismo y sus aliados serán representados por cuatro fórmulas que, al margen de pertenecer a sectores distintos, están llevando a cabo una compulsa sin agresiones, que se inició con una foto de todos los candidatos en la sede del PJ, convocados por su titular, Ricardo Olivera.El PJ aspira a retener el poder en manos de Omar Perotti con las candidaturas del senador nacional Marcelo Lewandowski, que cuenta con el aval del gobernador; del diputado Eduardo Toniolli (Movimiento Evita); del diputado Marcos Cleri (La Cámpora); y del diputado provincial Leandro Busatto, cercano al Jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi.La candidatura de Lewandowski es impulsada por Perotti como primer candidato a diputado provincial, en un intento de emular a sus antecesores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, quienes al finalizar sus mandatos presidieron la Cámara baja de la Legislatura.Un dato no menor que asemeja a los dos frentes que cuentan con reales posibilidades de acceder a la Casa Gris es que todos los postulantes son rosarinos, a excepción de Busatto, que nació en la capital provincial.También habrá competencia interna en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, donde la puja será animada por Carla Deiana y Octavio Crivaro, mientras que en el espacio "Escucharte" el candidato será el ex diputado nacional por el PJ, Gustavo Marconatto.La Coalición Cívica ARI, luego de desistir en integrar la sociedad entre el PRO, la UCR y una parte del socialismo, presentará una lista propia que encabezará Eduardo Maradona.Completan la grilla el Partido Moderado, con la postulación de Walter Eiguren, y la lista "Viva la Libertad", que lleva como aspirante a Edelvino Bodoira, un abogado rafaelino que representa a sectores que se opusieron a la ley de interrupción del embarazo.Santa Fe, tercer distrito electoral en cantidad de votantes, realizará sus primarias el domingo 16 para definir los candidatos para las elecciones del 10 de septiembre, que además del cargo a gobernador y vice debe renovar los 50 diputados, los 19 senadores departamentales, 46 intendentes, 217 concejales y 305 presidencias comunales.Con un total de 2.843.155 de ciudadanos habilitados para sufragar, lo que representa poco más del 8% del padrón nacional, los santafesinos utilizarán el sistema de boleta única en papel para elegir entre 17.804 precandidatos para cubrir los distintos cargos en disputa.