Expertos del INTI verificaron 45 mil soldaduras del gasoducto Néstor Kirchner

Expertos del INTI verificó 45 mil soldaduras del gasoducto Néstor Kirchner. Foto: Pepe Mateos

Sobre el ensayo

Estos ensayos están basados en principios físicos y de su aplicación se obtienen los resultados necesarios para establecer un diagnóstico. Foto: Pepe Mateos

Profesionales, técnicos y especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) capacitaron, calificaron y certificaron a los operarios de la empresa ENOD, responsable de los ensayos no destructivos en las costuras de las cañerías del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner , que se formaron y obtuvieron tanto calificación como certificación por parte de expertos del sector de Mecánica del INTI, se informó."Obras como estas, que son un antes y un después para un país, se pueden hacer cuando trabajan en sinergia el sector público y el privado, en todos los niveles. El trabajo del INTI con la empresa ENOD es un gran ejemplo de esa complementación",, destacó "la trayectoria y capacidades del INTI en materia de ensayos no destructivos, que resultan fundamentales para el avance del gasoducto", al tiempo que valoró el vínculo del organismo con la empresa a cargo de llevar adelante este trabajo."Asegurar desde el INTI las competencias laborales de los trabajadores que hoy están a cargo de los ensayos constituye un aporte clave para concretar esta obra, que nos permitirá transformar la matriz productiva del país", explicó.a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales.Estos ensayos, esto es, si está en buen estado y se puede seguir utilizando o si, por el contrario, hay que repararlo o reemplazarlo.Asimismo, pueden planificarse las tareas necesarias para el mantenimiento predictivo y preventivo de la pieza o el sistema."El aporte del instituto y el trabajo con los operarios de ENOD aseguran la calidad de la obra, principalmente, en los puntos críticos que tienen ver con las uniones de los caños mediante soldaduras", resaltó el subgerente de Mecánica y logística del INTI, Claudio Berterreix., que fueron curvados y unidos por soldaduras a lo largo de la traza que va desde Tratayén, en Neuquén, hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires."Este tipo de obra requiere que cada una de las soldaduras sea verificada por personal certificado en ensayos no destructivos, para evaluar la integridad del trabajo y que el mismo cumpla con las especiaciones de diseño y las normativas determinadas por organismos reguladores", aseguró el titular de ENOD, Ignacio Fraile."Gracias a las capacitaciones, calificaciones y certificaciones obtenidas en el INTI podemos participar de licitaciones nacionales para diversas industrias como las del petróleo, el gas y la automotriz, entre otras ramas productivas", puntualizó Fraile.Por último,