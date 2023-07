"Argentina puede convertirse en gran productor de energía para un mundo en crisis"

Foto: Pepe Mateos

"Debemos consolidar un Estado que planifique de manera estratégica la infraestructura logística y social para el desarrollo y la soberanía. Nada de esto será posible sin independencia económica"

Autoabastecimiento y trabajo argentino.



El Gasoducto Néstor Kirchner mueve energía, mueve al país.



"Estamos hablando de un gas más barato para nuestra industria y para los argentinos y las argentinas a lo largo y ancho del país"

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense,a partir del nuevo Gasoducto Presidente Néstor Kirchner , y consideró "indispensable rediscutir el acuerdo con el FMI".En una columna de opinión publicada en el portal Infobae, el legislador sostuvo que"Estamos hablando dea lo largo y ancho del país", resaltó.Máximo Kirchner advirtió además que"Debemos consolidar un Estado que planifique de manera estratégica la infraestructura logística y social para el desarrollo y la soberanía. Nada de esto será posible sin independencia económica", remarcó.En ese marco, el titular del PJ bonaerense manifestó que "es indispensable rediscutir el acuerdo con el FMI; tan necesario como reconocer que lo que hizo el macrismo fue criminal y no puede volver a pasar. Es necesario construir una Patria que nos contenga a todas y todos que brinde posibilidades, que genere oportunidades para nuestros compatriotas".Además,Máximo Kirchner señaló también que "pensar un país, tomar decisiones en función del futuro de tu pueblo -no sólo de la coyuntura a la que cualquier gobierno se ve sometido a diario-, sino las profundamente estratégicas que permiten que cuando se desaten huracanes externos a nuestro país contemos con más herramientas para mitigar cualquier tipo de crisis es una cualidad indispensable para quienes solicitan el voto popular".El dirigente apeló a la historia y dijo que "Loma La Lata era en su momento el gran reservorio de gas que iba a ser puesto en función de todos los argentinos y argentinas, del desarrollo de nuestras empresas ¿cómo terminó la historia? Gas barato para Chile para parte del milagro de un modelo chileno, gas barato para Uruguay y Brasil... Gas caro para los argentinos y argentinas y un aparato productivo destruido durante los años 90. Esa fue la realidad y esta es siempre la discusión".En esa línea,"Nuestra prioridad deben ser los argentinos y argentinas; y luego pensar en los dólares que genera exportarlo", aseveró.En otro tramo de la columna,"Quienes nos sometemos a la voluntad de nuestro pueblo debemos poner en valor el sacrificio de millones de argentinos y argentinas que diariamente intentan construir un futuro mejor para ellos y sus seres queridos. Las elecciones no pueden ser más una ruleta rusa, donde si gana uno vamos para un lado y si gana el otro vamos para el otro. No se tolera más. No lo tolera la sociedad, ni nuestra historia", asdvirtió.Finalmente,"El Aporte Solidario y Extraordinario fue eso, no fue una pelea 'entre ricos y pobres'. Hay que despersonalizar la discusión, abandonar la competencia de agravios, y poner las ideas sobre la mesa, los programas por sobre las individualidades. Debemos seguir trabajando todos los días para construir un futuro con soberanía energética, sabiendo que no existe la posibilidad de independencia si no hay desarrollo económico", destacó.