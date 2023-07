Kicillof y Espinoza destacaron baja de homicidios en Buenos Aires según datos de la Procuración

Junto al gobernador @Kicillofok y el ministro de seguridad @SergioBerniArg presentamos los 90 nuevos patrulleros que se incorporan a La Matanza para brindarle mayor protección a toda nuestra comunidad. También, se incorporaron a la fuerza 2.500 nuevos efectivos.#SiempreConVos❤️ pic.twitter.com/2agAmqqm32 — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) July 7, 2023

El gobernador Axel Kicillof, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y el intendente Fernando Espinoza destacaron la baja de los homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires entre 2022 y 2019 en base a lo que definieron como "estadísticas revisadas y chequeadas" del Ministerio Público Fiscal bonaerense, según informaron hoy desde la comuna de La Matanza a través de un comunicado., donde la Gobernación entregó 50 pick-up que se sumaron a otras 40 unidades provistas por el municipio, por lo que la flota de patrulleros del distrito sumó 90 nuevos vehículos.En su discurso,Además, sostuvo que el descenso en ese tipo de delitos entre 2022 y 2019 no fue constatado por "estadísticas que lleva este gobernador o el ministro Berni", ni tampoco por cifras relevadas por el intendente Espinoza, "sino que son -puntualizó- estadísticas del Ministerio Público Fiscal, o sea, del Poder Judicial, pero particularmente de un Ministerio Público Fiscal cuyo Procurador es Julio Conte Grand".Al profundizar sobre el tema,En su repaso de las cifras, el gobernador reiteró que las estadísticas a partir de las cuales se verificó la baja en los homicidios "no son nuestras", sino de la Procuración."No estamos contentos, ni relajados, ni satisfechos. Estamos trabajando, pero es la realidad", planteó el mandatario provincial al dar su mensaje frente a los efectivos formados frente al Destacamento de Puente 12 del Ministerio de Seguridad bonaerense.Luego insistió en que "más allá de las barbaridades y mentiras que se dicen, están las estadísticas concretas", y entonces reiteró: "Las estadísticas mejoraron y mucho, y no son las estadísticas que lleva este gobernador o el ministro Berni, ni el intendente Espinoza, ni todos juntos; son estadísticas del Ministerio Público Fiscal".Por su parte,En ese sentido, Espinoza subrayó que las estadísticas que muestran la baja de los homicidios dolosos incluso "son citadas en el libro 'El nudo', del periodista Carlos Pagni, una obra sobre el conurbano bonaerense", y añadió: "Pagni, que no puede ser identificado como un seguidor nuestro (del peronismo), deja en claro cómo están las cosas en realidad".Finalmente,, y exhortó a se involucren e intervengan con más decisión ante esta problemática "diferentes actores que están muy cómodos mirando cómo actúa el delito" pero "sin involucrarse"."Estoy hablando del Poder Judicial, que hoy es parte del problema y no de la solución", cuestionó Berni, tras lo cual planteó que la labor cotidiana de jueces y fiscales "está en deuda con la sociedad", lo que explica -siguió- que la Justicia sea "la institución más desprestigiada de la República Argentina".Las estadísticas oficiales sobre homicidios dolosos mencionadas por Kicillof y Espinoza en el acto de recepción de patrulleros pertenecen al mapa del delito de la provincia de Buenos Aires que elabora la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Conte Grand, tomando como base las investigaciones penales preparatorias iniciadas en las fiscalías: la última edición, correspondiente al año 2022, tiene 23 páginas.