Kicillof afirmó que UxP debe devolverle a La Plata una gestión con "igualdad e integración"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, afirmó que el oficialismo tiene en estas elecciones "la oportunidad de devolverle" a la capital bonaerense una administración que "trabaje por la igualdad y la integración","Tenemos la oportunidad de devolverle a nuestra capital un gobierno que trabaje por la igualdad y la integración. Sabemos lo que hizo la derecha cuando gobernó y conocemos sus propuestas de ajuste y represión, por eso estamos aquí para defender un proyecto que vino a recuperar el protagonismo de la provincia", señaló Kicillof al participar de la presentación de la Lista 2 de UxP queDesde el Camping de UPCN en la localidad de Los Hornos, Kicillof destacó que "hoy se observa cómo las autoridades" de la gestión que encabeza el actual jefe comunal de La Plata, Julio Garro, "le dieron la espalda a una de las ciudades más hermosas de la provincia".el gobernador.Kicillof sostuvo que UxP está en La Plata "ante una elección decisiva, en la que no hay lugar para la duda, el desánimo y el inmovilismo"."Tenemos la responsabilidad, el compromiso y la obligación de salir a explicar, a convencer y a sumar a millones de bonaerenses para decirle nunca más a la derecha en nuestra provincia. Con la red social más grande del mundo, que es la militancia popular, vamos a recuperar La Plata", concluyó.Por su parte, Alak expresó que La Plata "está atravesando una etapa de decadencia como nunca antes se había visto".Aumentan los barrios precarios en donde 180 mil vecinos y vecinas viven sin pavimento e iluminación. No es casual que haya 7.500 cuadras de tierra, es el resultado de un gobierno municipal que está ausente y dejó de lado la planificación", añadió."El desafío es que La Plata vuelva a ser la capital de la producción, el conocimiento y la cultura", subrayó.En tanto, Saintout afirmó que "no podemos olvidar que hoy en La Plata hay un intendente que formó parte de la Gestapo judicial que persiguió a los trabajadores y a los representantes gremiales, y que se dedicó a hacer de la ciudad un negocio inmobiliario en detrimento de los barrios"."Nosotros queremos seguir soñando con una ciudad integrada con la universidad, los hospitales y sus polos productivos, en la que todos los pibes y las pibas tengan las mismas oportunidades", afirmó.En el acto estuvieron presentes Sabrina Bastida, tercera en la lista de senadores y senadoras bonaerenses por la sección capital; Pablo Elías, primer precandidato a concejal; y todos los y las integrantes de la lista para concejales y consejeros escolares, tanto titulares como suplentes.