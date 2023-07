Grabois lanzó su spot de campaña donde llamó a ser "fieles a nuestra historia"

"Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda, salud y educación, nacionalizar los recursos y salir del Fondo" / Foto: Eugenia Neme.

En la semana de la independencia queremos hablar de un tema trascendente: la necesidad de una transición energética justa bajo el principio de ecología integral y bien común. pic.twitter.com/MGJffnxGav — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 8, 2023

El precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois , lanzó este sábado su spot de campaña dondey llamó a ser "fieles a nuestra historia" de cara a las elecciones primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto."Argentina es un pueblo con historia. ¿No cruzóLos Andes derrotando al más poderos imperio de su tiempo?vencieron al (ex embajador de Estados Unidos, Spruille) Braden y", comienza preguntándose Grabois.En el video de 35 segundos de duración, se puede ver al dirigente social hablando a cámara y algunas imágenes simbólicas de la historia argentina.Además, Grabois recordó que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández "nos sacaron del Fondo y reconstruyeron un país desde sus cenizas"."Que puedas trabajar, descansar y ser feliz, no es fantasía.. Es volver a ser patria y dejar de ser colonia. El que dice que es imposible no nos conoce", asegura el precandidato que finaliza subrayando: "Seamos fieles a nuestra historia".Juan Grabois encabeza junto a Paula Abal Medina la lista "Justa y Soberana" que va a competir en las PASO con la lista de los precandidatos Sergio Massa y Agustín Rossi.